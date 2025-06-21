СК проверяет взрыв в многоквартирном доме в Серове

В Серове следователи СК России проводят проверку по факту взрыва в многоквартирном доме на улице Зеленой. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.
«В настоящее время территориальным следственным отделом СК России организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия признаков противоправного деяния, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)», — уточнили в ведомстве.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, среди пострадавших — мужчина 1987 года рождения, который проживает в квартире, где и случился инцидент. Кроме него, травмы получили трое жильцов квартиры этажом ниже: супружеская пара и их ребенок. «Предварительно установлено, что хлопок произошел в тот момент, когда мужчина, почувствовав запах газа, тем не менее включил чайник», — пояснил представитель ведомства.
Следователи выехали на место, чтобы собрать материалы и провести необходимые процессуальные действия. Специалисты осматривают поврежденную квартиру, опрашивают жителей дома и представителей управляющей компании, а также анализируют работу коммунальных служб. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!