Пермский край присоединится ко всероссийской акции «Минута молчания»

Пермский край присоединится к общенациональной акции «Минута молчания» 22 июня. В этот день в России отмечают День памяти и скорби, объяснил корреспондент URA.RU.
«Памятная акция будет проведена по всей стране в 14:15 по пермскому времени. В этот момент будет приостановлено вещание федеральных телеканалов и радиостанций. Движение общественного и личного транспорта должно прекратиться, а промышленные объекты и организации приостановят работу, если это возможно», — рассказал корреспондент информационного агентства.
Пермяки планируют собраться у памятника Воину-освободителю в Сквере имени Свердлова по улице Уральской. Здесь они зажгут свечи в память о начале Отечественной войны, передает городская мэрия.
Также памятные акции пройдут на Егошихинском кладбище у монумента «Скорбящая» и в амфитеатре на Камской набережной. Участники собираются выложить из свечей «Огненную картину войны» и слова «Пермь помнит».
«Минуты молчания» проводится ежегодно. Именно в эту дату и в это время в 1941 году по радио объявили советским гражданам о нападении фашистских захватчиков. О том, какие еще события отмечают 22 июня, узнаете из публикации URA.RU.
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