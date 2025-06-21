21 июня 2025

Пермский край присоединится ко всероссийской акции «Минута молчания»

© Служба новостей «URA.RU»
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Накануне в регионе зажгли тысячи свече в память о погибших земляках
Накануне в регионе зажгли тысячи свече в память о погибших земляках Фото:

Пермский край присоединится к общенациональной акции «Минута молчания» 22 июня. В этот день в России отмечают День памяти и скорби, объяснил корреспондент URA.RU.

«Памятная акция будет проведена по всей стране в 14:15 по пермскому времени. В этот момент будет приостановлено вещание федеральных телеканалов и радиостанций. Движение общественного и личного транспорта должно прекратиться, а промышленные объекты и организации приостановят работу, если это возможно», — рассказал корреспондент информационного агентства.

Пермяки планируют собраться у памятника Воину-освободителю в Сквере имени Свердлова по улице Уральской. Здесь они зажгут свечи в память о начале Отечественной войны, передает городская мэрия.

Также памятные акции пройдут на Егошихинском кладбище у монумента «Скорбящая» и в амфитеатре на Камской набережной. Участники собираются выложить из свечей «Огненную картину войны» и слова «Пермь помнит».

«Минуты молчания» проводится ежегодно. Именно в эту дату и в это время в 1941 году по радио объявили советским гражданам о нападении фашистских захватчиков. О том, какие еще события отмечают 22 июня, узнаете из публикации URA.RU.

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Пермский край присоединится к общенациональной акции «Минута молчания» 22 июня. В этот день в России отмечают День памяти и скорби, объяснил корреспондент URA.RU. «Памятная акция будет проведена по всей стране в 14:15 по пермскому времени. В этот момент будет приостановлено вещание федеральных телеканалов и радиостанций. Движение общественного и личного транспорта должно прекратиться, а промышленные объекты и организации приостановят работу, если это возможно», — рассказал корреспондент информационного агентства. Пермяки планируют собраться у памятника Воину-освободителю в Сквере имени Свердлова по улице Уральской. Здесь они зажгут свечи в память о начале Отечественной войны, передает городская мэрия. Также памятные акции пройдут на Егошихинском кладбище у монумента «Скорбящая» и в амфитеатре на Камской набережной. Участники собираются выложить из свечей «Огненную картину войны» и слова «Пермь помнит». «Минуты молчания» проводится ежегодно. Именно в эту дату и в это время в 1941 году по радио объявили советским гражданам о нападении фашистских захватчиков. О том, какие еще события отмечают 22 июня, узнаете из публикации URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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