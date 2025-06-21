21 июня 2025

«Все готово для приема»: мэр Серова показал ПВР для пострадавших от взрыва газа

В Серове развернули ПВР для пострадавших от взрыва газа
© Служба новостей «URA.RU»
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В ПВР эвакуируют 24 жильца
В ПВР эвакуируют 24 жильца Фото:
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В Серове взорвался газ

В Серове развернули пункт временного размещения от пострадавших от взрыва газа. Расположился он в гостиничном комплексе «Надеждинский», сообщил глава городского округа Василий Сизиков.

«Пункт временного размещения (ПВР) развернут в гостиничном комплексе „Надеждинский“ по адресу ул. Льва Толстого, 18. Все готово для приема жителей дома, где произошел хлопок бытового газа», — написал Сизиков в социальных сетях.

На приложенных Сизиковым к посту фотографиях видно, что ПВР представляет собой гостиничные номера с несколькими кроватями. Также в номере расположен отдельный санузел.

Взрыв в пятиэтажке в Серове произошел 22 июня приблизительно в 9:20 утра. В результате было разрушено две квартиры, частично повреждена стена дома. Пострадали четыре человека.

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В Серове развернули пункт временного размещения от пострадавших от взрыва газа. Расположился он в гостиничном комплексе «Надеждинский», сообщил глава городского округа Василий Сизиков. «Пункт временного размещения (ПВР) развернут в гостиничном комплексе „Надеждинский“ по адресу ул. Льва Толстого, 18. Все готово для приема жителей дома, где произошел хлопок бытового газа», — написал Сизиков в социальных сетях. На приложенных Сизиковым к посту фотографиях видно, что ПВР представляет собой гостиничные номера с несколькими кроватями. Также в номере расположен отдельный санузел. Взрыв в пятиэтажке в Серове произошел 22 июня приблизительно в 9:20 утра. В результате было разрушено две квартиры, частично повреждена стена дома. Пострадали четыре человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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