Губернатор Махонин обратился к жителям Пермского края в День памяти и скорби

В рамках общенационального Дня памяти и скорби губернатор Прикамья Дмитрий Махонин обратился к жителям региона. Именно в этот день 84 года назад началась Великая Отечественная война, напомнил он.
«Мы чтим память тех, кто сражался на фронте, и тех, кто ковал Великую Победу в тылу, проявляя невероятную стойкость и мужество. Подвиги бабушек и дедушек, братьев и сестер навсегда останутся в памяти как символы любви к Родине и готовности к самопожертвованию. Сегодня (22 июня — прим. URA.RU) мы вспоминаем их героизм и отдаем дань уважения всем, кто отстоял мир и свободу для будущих поколений», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
URA.RU уже писало, что Пермский край собирается присоединиться ко всероссийской акции «Минута молчания». Она стартует в 14:15 по местному времени. Ожидается, что в этот момент будет приостановлено вещание федеральных телеканалов и радиостанций. Движение транспорта должно прекратиться, а заводы и организации приостановят работу.
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