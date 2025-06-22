Иран атаковал Израиль ракетой «Разрушитель крепости» в отместку за удары США: сводка утренних прилетов

Иран впервые ударил по Израилю ракетой Kheibar Shekan
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Иран использовал для атаки по Израилю ракеты
Иран использовал для атаки по Израилю ракеты Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Утром 22 июня после атаки США по ядерным объектам на территории Ирана, Тегеран нанес удары по территории Израиля. Сообщается о 86 госпитализированных. Известно, что выпустил Иран несколько десятков ракет. В том числе сообщается, что при ударе впервые использовались новые ракеты Kheibar дальностью две тысячи километров. Подробнее — в материале URA.RU.

Ночная атака США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ВВС США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана (Исфахан, Натанз, Фордо). Для этой операции Вашингтон задействовал бомбардировщики B-2, которые способны нести противобункерные авиабомбы Massive Ordnance Penetrator (MOP или «бомба-бункер»).

Весом данный снаряд — около 13 тонн каждый. Бомбы содержат 2,7 тонны взрывчатки.

Атака Ирана по Израилю

Какие регионы пострадали из-за прилетов

После ночной атаки США представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР), входящего в элиту вооруженных сил Ирана, заявили о нанесении удара по территории Израиля. В числе целей утренней атаки были названы международный аэропорт имени Бен-Гуриона, центр биологических исследований, а также ряд командных и управляющих пунктов различного уровня, передает агентство Tasnim.

На территории всей страны была объявлена ракетная опасность. Система ПВО Израиля «Железный купол» сработала, но не все ракеты были перехвачены. В Тель-Авиве из-за атаки разрушено несколько многоэтажных домов. 

Одна из баллистических ракет упала вблизи жилых кварталов Хайфы. Там разрушения также коснулись жилой застройки.

Что известно о пострадавших

Согласно последней информации, предоставленной Министерством здравоохранения Израиля, в результате новых иранских атак в медицинские учреждения с различными травмами поступили 86 человек. Двое пострадавших получили ранения средней степени тяжести, 77 человек — легкие травмы, четверо обратились за помощью в связи с тревожными состояниями, а состояние еще троих пациентов продолжает оцениваться специалистами.

Чем бил Иран

В КСИР отметили, что для удара были применены 40 ракет на твердом и жидком топливе. Там же отметили, что Иран впервые запустил баллистическую ракету средней дальности Kheibar Shekan в ходе утренней атаки по Израилю.

Название ракеты означает «разрушитель еврейской крепости». Kheibar Shekan — иранская твердотопливная баллистическая ракета средней дальности, впервые презентованная в 2022 году.

Ответ Израиля на атаку Ирана

Военно-воздушные силы Израиля в ответ на ракетный удар атаковали объекты на западе Ирана. ВВС «начали серию ударов по военным объектам на западе Ирана», сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Там же отметили, что под удар попали два истребителя F5, принадлежащих вооруженным силам Ирана, на территории аэропорта Дизфуль. Также в результате авиаудара были уничтожены восемь иранских пусковых установок, из которых шесть находились в состоянии полной боевой готовности для нанесения ракетных ударов по территории Израиля. 

Авиация ВВС также совершила удары по военной инфраструктуре в аэропорту Исфахана. По утверждению представителей ЦАХАЛ, эти действия были направлены на предотвращение использования иранскими ВВС военных объектов для проведения дальнейших операций.

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Утром 22 июня после атаки США по ядерным объектам на территории Ирана, Тегеран нанес удары по территории Израиля. Сообщается о 86 госпитализированных. Известно, что выпустил Иран несколько десятков ракет. В том числе сообщается, что при ударе впервые использовались новые ракеты Kheibar дальностью две тысячи километров. Подробнее — в материале URA.RU. Ночная атака США Президент США Дональд Трамп заявил, что ВВС США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана (Исфахан, Натанз, Фордо). Для этой операции Вашингтон задействовал бомбардировщики B-2, которые способны нести противобункерные авиабомбы Massive Ordnance Penetrator (MOP или «бомба-бункер»). Весом данный снаряд — около 13 тонн каждый. Бомбы содержат 2,7 тонны взрывчатки. Атака Ирана по Израилю Какие регионы пострадали из-за прилетов После ночной атаки США представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР), входящего в элиту вооруженных сил Ирана, заявили о нанесении удара по территории Израиля. В числе целей утренней атаки были названы международный аэропорт имени Бен-Гуриона, центр биологических исследований, а также ряд командных и управляющих пунктов различного уровня, передает агентство Tasnim. На территории всей страны была объявлена ракетная опасность. Система ПВО Израиля «Железный купол» сработала, но не все ракеты были перехвачены. В Тель-Авиве из-за атаки разрушено несколько многоэтажных домов.  Одна из баллистических ракет упала вблизи жилых кварталов Хайфы. Там разрушения также коснулись жилой застройки. Что известно о пострадавших Согласно последней информации, предоставленной Министерством здравоохранения Израиля, в результате новых иранских атак в медицинские учреждения с различными травмами поступили 86 человек. Двое пострадавших получили ранения средней степени тяжести, 77 человек — легкие травмы, четверо обратились за помощью в связи с тревожными состояниями, а состояние еще троих пациентов продолжает оцениваться специалистами. Чем бил Иран В КСИР отметили, что для удара были применены 40 ракет на твердом и жидком топливе. Там же отметили, что Иран впервые запустил баллистическую ракету средней дальности Kheibar Shekan в ходе утренней атаки по Израилю. Название ракеты означает «разрушитель еврейской крепости». Kheibar Shekan — иранская твердотопливная баллистическая ракета средней дальности, впервые презентованная в 2022 году. Ответ Израиля на атаку Ирана Военно-воздушные силы Израиля в ответ на ракетный удар атаковали объекты на западе Ирана. ВВС «начали серию ударов по военным объектам на западе Ирана», сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Там же отметили, что под удар попали два истребителя F5, принадлежащих вооруженным силам Ирана, на территории аэропорта Дизфуль. Также в результате авиаудара были уничтожены восемь иранских пусковых установок, из которых шесть находились в состоянии полной боевой готовности для нанесения ракетных ударов по территории Израиля.  Авиация ВВС также совершила удары по военной инфраструктуре в аэропорту Исфахана. По утверждению представителей ЦАХАЛ, эти действия были направлены на предотвращение использования иранскими ВВС военных объектов для проведения дальнейших операций.
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