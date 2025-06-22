Страны шокированы ударами по ядерным объектам Ирана: как мир воспринял эскалацию конфликта на Ближнем Востоке

В ночь на воскресенье американские силы нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным центрам — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Тегеран (столица Ирана) расценил эти действия как начало «опасной войны», заявив о готовности дать асимметричный ответ. США готовятся к ответным ударам Ирана после атак на ядерные объекты республики. Международное сообщество выражает тревогу в связи с резкой эскалацией конфликта. Подробнее о реакции мира — в материале URA.RU.
Йемен готов вступать в войну на Ближнем Востоке
В своем заявлении, опубликованном в социальной сети X, он предупредил иностранные государства о недопустимости захода их судов в территориальные воды Йемена.
«Йемен официально вступил в войну», — написал Сари. Он также призвал стороны конфликта держать корабли за пределами территориальных вод республики.
Израиль подтвердил координацию с США по ударам по Ирану
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его обещание об уничтожении иранских ядерных объектов выполнено благодаря совместной операции с США. Он подчеркнул, что атаки на объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане проводились при полной координации между израильскими и американскими военными.
"Вы помните, что с самого начала операции я обещал вам, что ядерные объекты Ирана будут уничтожены тем или иным способом. Это обещание выполнено", — заявил премьер-министр.
Премьер сообщил о состоявшемся после ударов телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Нетаньяху назвал американского президента сильным лидером свободного мира и исключительным другом Израиля.
Ирак предупредил о рисках эскалации из-за действий Израиля
Вице-премьер Ирака Фуад Хусейн на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) заявил, что израильские атаки на иранские объекты и религиозных лидеров угрожают стабильности всего региона. По словам иракского политика, подобные действия могут спровоцировать масштабный хаос. Вице-премьер призвал международное сообщество обратить внимание на потенциальные последствия эскалации.
Египет призвал к мирному урегулированию конфликта
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонных переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом подчеркнул необходимость мирного разрешения текущего кризиса. Он заявил, что военные методы не принесут желаемого результата, а единственным выходом являются переговоры, написал он в своих социальных сетях.
Саудовскую Аравию встревожили атаки США
Саудовская Аравия выразила серьезную обеспокоенность в связи с атаками США на иранские ядерные объекты. В заявлении МИД королевства подчеркивается важность сдержанности для предотвращения дальнейшей эскалации.
Куба осудила удары США по Ирану
Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал бомбардировки ядерных объектов Ирана опасной эскалацией конфликта. Он заявил, что действия США нарушают Устав ООН и международное право, создавая угрозу глобального кризиса. Кубинский лидер подчеркнул недопустимость подобной агрессии в своем telegram-канале.
Кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья назвал удары США по Ирану актом прямой агрессии с непредсказуемыми последствиями. Он подчеркнул, что такие действия подрывают международную систему ядерной безопасности и нормы МАГАТЭ.
Туркмения готова помочь урегулировать конфликт
Туркмения предложила выступить посредником в урегулировании конфликта между США и Ираном. Министр иностранных дел страны Рашид Мередов обсудил эту возможность с американскими коллегами по телефону. Несмотря на то, что Туркмения граничит с Ираном, она готова объективно участвовать в переговорном процессе.
ООН не получила уведомления от США об ударах по Ирану
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что секретариат организации не располагал информацией об уведомлении США о планах атаковать Иран. Генеральный секретарь Антониу Гутерреш выразил глубокую озабоченность этими действиями, назвав их опасной эскалацией. Он предупредил о высоком риске выхода конфликта из-под контроля с катастрофическими последствиями для региона и мира, призвав все страны к сдержанности и соблюдению норм международного права.
Венесуэла назвала удары США по Ирану провокацией
Венесуэла также раскритиковала бомбардировки американцами иранских ядерных объектов. В МИД страны заявили, что такие удары — опасная провокация, которая может привести к экологической катастрофе и разжечь новый глобальный конфликт. «Это прямой удар по международной безопасности», — пояснили в Каракасе.
США оценивают возможные ответные удары Ирана
Американские официальные лица пока не могут сказать, будут ли иранские удары нацелены на территорию США, зарубежные объекты или оба направления одновременно. США ожидают ответных действий Ирана в ближайшие 48 часов после ударов по ядерным объектам.
По данным NBC, Тегеран уже подготовил планы ответных действий на случай эскалации. Среди рассматриваемых вариантов — атаки на американские военные базы и инфраструктуру в ближневосточном регионе.
Совет МАГАТЭ проведет экстренное совещание
Совет управляющих МАГАТЭ по иранскому проведет экстренное заседание по вопросу после американских атак 23 июня. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси объявил о созыве совета в социальной сети X.
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