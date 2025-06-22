Путин потребовал от Киева признать референдумы в новых регионах и в Крыму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин настаивает на возвращении к Декларации независимости
Путин настаивает на возвращении к Декларации независимости Фото:

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость возвращения к принципам Декларации о независимости Украины и признания результатов референдумов на четырех территориях и в Крыму. Об этом он сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«И в этом смысле, конечно, я говорю о необходимости признания результатов референдумов, которые были проведены на известных четырех территориях и в Крыму. И я настаиваю именно на признании этого факта, потому что отсутствие такого признания будет означать возможности для возобновления вооруженного конфликта», — заявил Путин. Видео разговора опубликовано в telegram-канале журналиста.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо учитывать мнение жителей конкретных регионов и в итоге признавать выраженное ими волеизъявление, поскольку именно народная воля составляет основу демократических принципов. Он также выразил надежду на развитие дружественных отношений с Россией в долгосрочной перспективе, что, по его мнению, поддерживает большинство украинцев. Путин добавил, что националистические и неонацистские элементы не должны управлять Украиной, и выразил уверенность в необходимости устранения таких «рудиментов» на украинской территории.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость возвращения к принципам Декларации о независимости Украины и признания результатов референдумов на четырех территориях и в Крыму. Об этом он сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. «И в этом смысле, конечно, я говорю о необходимости признания результатов референдумов, которые были проведены на известных четырех территориях и в Крыму. И я настаиваю именно на признании этого факта, потому что отсутствие такого признания будет означать возможности для возобновления вооруженного конфликта», — заявил Путин. Видео разговора опубликовано в telegram-канале журналиста. Российский лидер подчеркнул, что необходимо учитывать мнение жителей конкретных регионов и в итоге признавать выраженное ими волеизъявление, поскольку именно народная воля составляет основу демократических принципов. Он также выразил надежду на развитие дружественных отношений с Россией в долгосрочной перспективе, что, по его мнению, поддерживает большинство украинцев. Путин добавил, что националистические и неонацистские элементы не должны управлять Украиной, и выразил уверенность в необходимости устранения таких «рудиментов» на украинской территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...