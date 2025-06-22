Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость возвращения к принципам Декларации о независимости Украины и признания результатов референдумов на четырех территориях и в Крыму. Об этом он сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«И в этом смысле, конечно, я говорю о необходимости признания результатов референдумов, которые были проведены на известных четырех территориях и в Крыму. И я настаиваю именно на признании этого факта, потому что отсутствие такого признания будет означать возможности для возобновления вооруженного конфликта», — заявил Путин. Видео разговора опубликовано в telegram-канале журналиста.
Российский лидер подчеркнул, что необходимо учитывать мнение жителей конкретных регионов и в итоге признавать выраженное ими волеизъявление, поскольку именно народная воля составляет основу демократических принципов. Он также выразил надежду на развитие дружественных отношений с Россией в долгосрочной перспективе, что, по его мнению, поддерживает большинство украинцев. Путин добавил, что националистические и неонацистские элементы не должны управлять Украиной, и выразил уверенность в необходимости устранения таких «рудиментов» на украинской территории.
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