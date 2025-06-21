Стала известна степень повреждения дома после взрыва в Серове

В Серове в результате взрыва газа была повреждена 21 квартира. Об этом стало известно на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС).
«В разной степени повреждена 21 квартира. Эксперты уже завтра должны дать заключение о состоянии несущих конструкций дома. На основании этого будут приняты дальнейшие решения. Прорабатываем вопрос о денежной компенсации пострадавшим», — заявил мэр города Василий Сизиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте» по итогу заседания КЧС.
По официальной информации, сейчас четыре человека проходят амбулаторное лечение. Один пострадавший, находившийся в момент происшествия в квартире на пятом этаже, находится в реанимации в состоянии средней тяжести. Его готовят к транспортировке в Екатеринбург для дальнейшего лечения.
В заседании приняли участие представители администрации округа, силовых ведомств, социальной службы, Управления гражданской защиты Серовского городского округа и компании «ГАЗЭКС». Как подчеркнули в администрации, ранее жалоб на запах газа, отсутствие тяги, неисправность оборудования или вентиляции из этого дома не поступало. Последние проверки газового оборудования проводились в феврале и мае 2025 года.
Местные власти планируют в ближайшее время провести встречу с жителями пострадавшего дома. На ней расскажут о текущей ситуации и ответят на вопросы жильцов.
Взрыв газовоздушной смеси произошел 22 июня в 9:24 на пятом этаже жилого дома в Серове. В результате ЧП оказались разрушены две квартиры, пострадала стена дома. Владелец квартиры госпитализирован с 50% ожогами тела, решается вопрос о его транспортировке в ожоговый центр в Екатеринбурге. Также пострадало еще три жильца, один из них — ребенок. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, прокуратура, следственный комитет и глава городского округа Василий Сизиков. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.
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