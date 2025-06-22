Пушилин решил сделать курорт вместо бункеров ВСУ на «Азовстали» в Мариуполе

Восстановление металлургического комбината «Азовсталь» нецелесообразно. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Он предложил использовать территорию для развития туризма.
«В силу обстоятельств завод Азовсталь получил серьезнейшие повреждения, и в том виде, как он был, его восстанавливать нецелесообразно», — заявил Пушилин в разговоре с РИА Новости. Он подчеркнул, что при таком раскладе появляются новые перспективы для расширения туристической сферы и совершенствования курортной инфраструктуры в данном регионе. Глава ДНР отметил, что протяженность береговой линии составляет 124 километра, и, по его мнению, было бы ошибкой не использовать этот потенциал.
Пушилин добавил, что после остановки завода экологическая ситуация в Мариуполе и прибрежной зоне улучшилась, а море стало чище. Завод «Азовсталь» был построен с нарушением экологических норм, не было получено разрешений, роза ветров не учитывалась, а выбросы попадали в море. По его данным, сейчас разрабатывается мастер-план Азовского побережья, которым занимается Единый институт пространственного планирования РФ.
Весной 2022 года «Азовсталь» стала ареной ожесточенных боев. Боевики нацполка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) капитулировали 20 мая. С 16 мая более 2,4 тысячи нацистов и украинских военных сдались в плен, согласно данным Минобороны РФ, после месяца блокады на территории завода.
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