В Пентагоне заявили, что США призывают Иран к переговорам

США контактируют с Ираном по различным каналам, призывая его вернуться за стол переговоров. Об этом сообщил американский министр обороны Пит Хегсет во время совместной пресс-конференции с председателем Комитета начальников штабов ВС США Дэном Кейном.
«Я могу только подтвердить, что послания передаются напрямую публично и в частном порядке по многочисленным каналам иранцам, предоставляя им все возможности прийти за стол [переговоров]», — заявил Хегсет. Трансляция пресс-конференции ведется на телеканале CBS News. Он отметил, что Иран полностью осознает позицию Соединенных Штатов и ясно понимает, какие конкретные действия Вашингтон способен предпринять ради достижения мира. По его словам, Вашингтон готов к диалогу, чтобы способствовать урегулированию ситуации.
Текущая напряженность между США и Ираном достигла нового пика после того, как Соединенные Штаты нанесли удары по ряду иранских ядерных объектов в ночь на 22 июня. Атака, осуществленная с использованием семи бомбардировщиков B-2 и массивных боеприпасов-пенетраторов (MOP), затронула ключевые объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане. По заявлениям Пентагона, целью было ограничение ядерных амбиций Ирана, однако операция вызвала резкую реакцию Тегерана и осуждение со стороны ряда стран, включая Россию и Китай. Подробнее — в онлайн-трансляции.
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