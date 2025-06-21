21 июня 2025

Обгоревшего при взрыве газа серовчанина доставили в Екатеринбург на вертолете. Видео

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Мужчину доставили в Екатеринбург на вертолете санитарной авиации
Мужчину доставили в Екатеринбург на вертолете санитарной авиации Фото:
новость из сюжета
В Серове взорвался газ

В Екатеринбург доставили на вертолете жителя Серова, в квартире которого произошел взрыв газа,  в ожоговый центр при 40-й больнице. Информация об этом появилась в telegram-канале властей.

«Вертолет санитарной авиации доставил в ожоговый центр на базе 40-й больницы Екатеринбурга пострадавшего из Серова, где сегодня утром произошёл хлопок газовоздушной смеси в квартире», — сообщил в департаменте информационной политики Свердловской области. Ранее губернатор области Денис Паслер сообщил, что у пострадавшего диагностированы ожоги, охватывающие 63% поверхности тела. Остальные пострадавшие получили ушибы и ссадины, у одного из них имеется подозрение на черепно-мозговую травму.

Взрыв газовоздушной смеси произошел 22 июня в 9:24 на пятом этаже жилого дома в Серове. В результате ЧП оказались разрушены две квартиры, пострадала стена дома. Владелец квартиры госпитализирован с 50% ожогами тела, решается вопрос о его транспортировке в ожоговый центр в Екатеринбурге. Также пострадало еще три жильца, один из них — ребенок. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, прокуратура, следственный комитет и глава городского округа Василий Сизиков. Подробнее о ЧП — в  сюжете URA.RU.

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В Екатеринбург доставили на вертолете жителя Серова, в квартире которого произошел взрыв газа,  в ожоговый центр при 40-й больнице. Информация об этом появилась в telegram-канале властей. «Вертолет санитарной авиации доставил в ожоговый центр на базе 40-й больницы Екатеринбурга пострадавшего из Серова, где сегодня утром произошёл хлопок газовоздушной смеси в квартире», — сообщил в департаменте информационной политики Свердловской области. Ранее губернатор области Денис Паслер сообщил, что у пострадавшего диагностированы ожоги, охватывающие 63% поверхности тела. Остальные пострадавшие получили ушибы и ссадины, у одного из них имеется подозрение на черепно-мозговую травму. Взрыв газовоздушной смеси произошел 22 июня в 9 :24 на пятом этаже жилого дома в Серове. В результате ЧП оказались разрушены две квартиры, пострадала стена дома. Владелец квартиры госпитализирован с 50% ожогами тела, решается вопрос о его транспортировке в ожоговый центр в Екатеринбурге. Также пострадало еще три жильца, один из них — ребенок. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, прокуратура, следственный комитет и глава городского округа Василий Сизиков. Подробнее о ЧП — в  сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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