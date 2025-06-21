В Екатеринбург доставили на вертолете жителя Серова, в квартире которого произошел взрыв газа, в ожоговый центр при 40-й больнице. Информация об этом появилась в telegram-канале властей.
«Вертолет санитарной авиации доставил в ожоговый центр на базе 40-й больницы Екатеринбурга пострадавшего из Серова, где сегодня утром произошёл хлопок газовоздушной смеси в квартире», — сообщил в департаменте информационной политики Свердловской области. Ранее губернатор области Денис Паслер сообщил, что у пострадавшего диагностированы ожоги, охватывающие 63% поверхности тела. Остальные пострадавшие получили ушибы и ссадины, у одного из них имеется подозрение на черепно-мозговую травму.
Взрыв газовоздушной смеси произошел 22 июня в 9:24 на пятом этаже жилого дома в Серове. В результате ЧП оказались разрушены две квартиры, пострадала стена дома. Владелец квартиры госпитализирован с 50% ожогами тела, решается вопрос о его транспортировке в ожоговый центр в Екатеринбурге. Также пострадало еще три жильца, один из них — ребенок. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, прокуратура, следственный комитет и глава городского округа Василий Сизиков. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.
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