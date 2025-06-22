В США заявили, что не заинтересованы в наземной войне с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу NBC News, что администрация США не заинтересована в отправке сухопутных войск в Иран и не стремится к затяжному конфликту с Тегераном. Об этом сообщает NBC News.
«Президент предельно ясно дал понять, что мы не заинтересованы в затяжном конфликте. Мы не заинтересованы в развертывании сухопутных войск. Президент был одним из самых яростных критиков 25-летней неудачной внешней политики на Ближнем Востоке, поэтому он и сделал то, что сделал — очень точный, разноплановый хирургический удар, направленный на достижение американских национальных интересов», — подчеркнул Вэнс. Его слова приводит NBC News.
Он также добавил, что основная цель Соединенных Штатов заключается в предотвращении развития ядерного оружия в Иране. По его словам, наличие ядерного оружия у Ирана станет катастрофой и для союзников США.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс уже подчеркивал, что Вашингтон не стремится к военному конфликту с Ираном, а основное противостояние связано с ядерной программой Тегерана. Американская администрация неоднократно заявляла о готовности к диалогу при условии отказа Ирана от ядерных амбиций и прекращения атак на американских военных на Ближнем Востоке. США также продолжают поддерживать контакты с Ираном через различные дипломатические каналы.
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