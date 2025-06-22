В США заявили, что не находятся в состоянии войны с Ираном

Вице-президент Вэнс: Вашингтон хочет мира с Ираном, но без ядерной программы
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Вэнс заявил, что США воюют с ядерной программой Ирана, а не с самой страной
Вэнс заявил, что США воюют с ядерной программой Ирана, а не с самой страной Фото:
новость из сюжета

Соединенные Штаты находятся в состоянии войны не Ираном, а с ядерной программой Тегерана. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, подчеркнув желание Вашингтона достичь мира при условии отказа страны от ядерных амбиций. 

«Штаты не находятся в состоянии войны с Ираном после ударов, Вашингтон хочет с ним мира, но не желает, чтобы у республики была ядерная программа», — заявил Вэнс в интервью телеканалу NBC News. Однако он добавил, что у Вашингтона «могут быть хорошие отношения с Ираном», но Тегеран не должен атаковать американских военных на Ближнем Востоке и стремиться к обладанию ядерным оружием.

Вэнс также предупредил, что попытка Ирана нарушить судоходство в Ормузском проливе станет «самоубийством» для страны. Вице-президент сообщил, что президент Дональд Трамп к середине мая решил, что переговоры с Ираном бесперспективны, и направил Тегерану непубличные ультиматумы.

Ранее сообщалось, что США продолжают поддерживать контакты с Ираном через различные каналы, настаивая на необходимости возобновления переговорного процесса. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет. По его словам, иранская сторона осведомлена о позиции Вашингтона и четко понимает возможные шаги, которые Соединенные Штаты готовы предпринять в интересах установления мира. Хегсет подчеркнул, что американская администрация открыта для диалога с целью урегулирования сложившейся ситуации.

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Соединенные Штаты находятся в состоянии войны не Ираном, а с ядерной программой Тегерана. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, подчеркнув желание Вашингтона достичь мира при условии отказа страны от ядерных амбиций.  «Штаты не находятся в состоянии войны с Ираном после ударов, Вашингтон хочет с ним мира, но не желает, чтобы у республики была ядерная программа», — заявил Вэнс в интервью телеканалу NBC News. Однако он добавил, что у Вашингтона «могут быть хорошие отношения с Ираном», но Тегеран не должен атаковать американских военных на Ближнем Востоке и стремиться к обладанию ядерным оружием. Вэнс также предупредил, что попытка Ирана нарушить судоходство в Ормузском проливе станет «самоубийством» для страны. Вице-президент сообщил, что президент Дональд Трамп к середине мая решил, что переговоры с Ираном бесперспективны, и направил Тегерану непубличные ультиматумы. Ранее сообщалось, что США продолжают поддерживать контакты с Ираном через различные каналы, настаивая на необходимости возобновления переговорного процесса. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет. По его словам, иранская сторона осведомлена о позиции Вашингтона и четко понимает возможные шаги, которые Соединенные Штаты готовы предпринять в интересах установления мира. Хегсет подчеркнул, что американская администрация открыта для диалога с целью урегулирования сложившейся ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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