21 июня 2025

В Перми почтили память героев Великой Отечественной войны. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки почтили память героев Великой Отечественной войны
Пермяки почтили память героев Великой Отечественной войны Фото:

В Перми 22 июня, в 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, прошло возложение цветов к мемориалу «Скорбящая» на Егошихинском кладбище. Об этом сообщил в своем telegram-канале мэр Эдуард Соснин. 

«Сегодня, в День памяти и скорби, у мемориала „Скорбящая“ вместе с депутатами, советом ветеранов, общественниками, школьниками и кадетами возлагаем цветы в память о тех, кто отдал жизни за наше будущее: солдат, сражавшихся на фронте, тружеников тыла и блокадников.Никто не забыт, ничто не забыто», — написал Соснин.

После церемонии возложения цветов и венков участники события почтили память героев войны минутой молчания. Затем салютная группа произвела три залпа. На Егошихинском кладбище похоронены бойцы Красной Армии, умершие в пермских госпиталях во время Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин также обратился к жителям региона в связи с Днем памяти и скорби, напомнив о начале Великой Отечественной войны 84 года назад. В этот день Пермский край присоединяется ко всероссийской акции «Минута молчания», в рамках которой в 14:15 по местному времени приостанавливается вещание СМИ, движение транспорта и работа предприятий.

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В Перми 22 июня, в 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, прошло возложение цветов к мемориалу «Скорбящая» на Егошихинском кладбище. Об этом сообщил в своем telegram-канале мэр Эдуард Соснин.  «Сегодня, в День памяти и скорби, у мемориала „Скорбящая“ вместе с депутатами, советом ветеранов, общественниками, школьниками и кадетами возлагаем цветы в память о тех, кто отдал жизни за наше будущее: солдат, сражавшихся на фронте, тружеников тыла и блокадников.Никто не забыт, ничто не забыто», — написал Соснин. После церемонии возложения цветов и венков участники события почтили память героев войны минутой молчания. Затем салютная группа произвела три залпа. На Егошихинском кладбище похоронены бойцы Красной Армии, умершие в пермских госпиталях во время Великой Отечественной войны. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин также обратился к жителям региона в связи с Днем памяти и скорби, напомнив о начале Великой Отечественной войны 84 года назад. В этот день Пермский край присоединяется ко всероссийской акции «Минута молчания», в рамках которой в 14:15 по местному времени приостанавливается вещание СМИ, движение транспорта и работа предприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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