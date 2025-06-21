В Перми 22 июня, в 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, прошло возложение цветов к мемориалу «Скорбящая» на Егошихинском кладбище. Об этом сообщил в своем telegram-канале мэр Эдуард Соснин.
«Сегодня, в День памяти и скорби, у мемориала „Скорбящая“ вместе с депутатами, советом ветеранов, общественниками, школьниками и кадетами возлагаем цветы в память о тех, кто отдал жизни за наше будущее: солдат, сражавшихся на фронте, тружеников тыла и блокадников.Никто не забыт, ничто не забыто», — написал Соснин.
После церемонии возложения цветов и венков участники события почтили память героев войны минутой молчания. Затем салютная группа произвела три залпа. На Егошихинском кладбище похоронены бойцы Красной Армии, умершие в пермских госпиталях во время Великой Отечественной войны.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин также обратился к жителям региона в связи с Днем памяти и скорби, напомнив о начале Великой Отечественной войны 84 года назад. В этот день Пермский край присоединяется ко всероссийской акции «Минута молчания», в рамках которой в 14:15 по местному времени приостанавливается вещание СМИ, движение транспорта и работа предприятий.
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