На трассе М-5 "Урал" в районе Златоуста Челябинской области загорелся большегруз. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
"Возгорание грузового транспортного средства на 1727 км автодороги М-5 «Урал» (Москва — Челябинск). В результате возгорания никто не пострадал", — рассказали в ведомстве.
Сотрудники Госавтоинспекции на время перекрыли движение. Водителей призвали быть внимательнее на этом участке дороги.
Ранее в этот день, 22 июня, на трассе М-5 «Урал» на территории Катав-Ивановского района столкнулись три большегруза, в том числе бензовоз. В результате один человек погиб.
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