21 июня 2025

Вторая за день фура сгорела на челябинской трассе. Видео

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Большегруз вспыхнул на трассе в Челябинской области
Большегруз вспыхнул на трассе в Челябинской области Фото:

На трассе М-5 "Урал" в районе Златоуста Челябинской области загорелся большегруз. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

"Возгорание грузового транспортного средства на 1727 км автодороги М-5 «Урал» (Москва — Челябинск). В результате возгорания никто не пострадал", — рассказали в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции на время перекрыли движение. Водителей призвали быть внимательнее на этом участке дороги.

Ранее в этот день, 22 июня, на трассе М-5 «Урал» на территории Катав-Ивановского района столкнулись три большегруза, в том числе бензовоз. В результате один человек погиб.

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На трассе М-5 "Урал" в районе Златоуста Челябинской области загорелся большегруз. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. "Возгорание грузового транспортного средства на 1727 км автодороги М-5 «Урал» (Москва — Челябинск). В результате возгорания никто не пострадал", — рассказали в ведомстве. Сотрудники Госавтоинспекции на время перекрыли движение. Водителей призвали быть внимательнее на этом участке дороги. Ранее в этот день, 22 июня, на трассе М-5 «Урал» на территории Катав-Ивановского района столкнулись три большегруза, в том числе бензовоз. В результате один человек погиб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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