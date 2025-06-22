22 июня 2025

Бастрыкин затребовал доклад по факту взрыва газа в Серове

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин ждет доклад о ходе расследования уголовного дела
Бастрыкин ждет доклад о ходе расследования уголовного дела Фото:
новость из сюжета
В Серове взорвался газ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить отчет о ходе расследования по факту взрыва бытового газа в Серове (Свердловская область). Об этом сообщили в инфоцентре СКР.

"В средствах массовой информации сообщалось, что в Серове Свердловской области в жилом доме произошел хлопок бытового газа и обрушение части дома. По предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний", — написали в telegram-канале ведомстве.

В городе Серов 22 июня примерно в 09:24 утра в пятиэтажном жилом доме по адресу улица Зеленая, 7а произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента пострадали пять человек, из здания были эвакуированы сотни жильцов. Следственные органы инициировали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительной информации, взрыв произошел из-за включения электрочайника при наличии утечки газа. Более подробная информация о произошедшем — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить отчет о ходе расследования по факту взрыва бытового газа в Серове (Свердловская область). Об этом сообщили в инфоцентре СКР. "В средствах массовой информации сообщалось, что в Серове Свердловской области в жилом доме произошел хлопок бытового газа и обрушение части дома. По предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний", — написали в telegram-канале ведомстве. В городе Серов 22 июня примерно в 09:24 утра в пятиэтажном жилом доме по адресу улица Зеленая, 7а произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента пострадали пять человек, из здания были эвакуированы сотни жильцов. Следственные органы инициировали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительной информации, взрыв произошел из-за включения электрочайника при наличии утечки газа. Более подробная информация о произошедшем — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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