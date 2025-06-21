В Серове произошел взрыв в пятиэтажке, есть пострадавшие: онлайн-трансляция

В Серове 22 июня около 09:24 утра произошел взрыв бытового газа в пятиэтажке на улице Зеленой, 7а — пострадали четыре человека, эвакуированы сотни жильцов. Следователи начали проверку по статье о небезопасных услугах, по предварительным данным, причиной ЧП стало включение чайника при утечке газа. Подробности о произошедшем — в онлайн-трансляции URA.RU.
10:45 В Серове произошел взрыв бытового газа в пятиэтажке на улице Зеленой, 7а — пострадали четыре человека, эвакуированы 40 жильцов. Повреждены чердачное перекрытие и квартира на пятом этаже, на месте работают экстренные службы, сообщило ГУ МЧС по Свердловской области.
11:02 Трое из пострадавших в удовлетворительном состоянии, один может быть эвакуирован в ожоговый центр Екатеринбурга. Эвакуированы 240 жильцов, для них организован пункт временного размещения, ситуация находится на личном контроле губернатора Свердловской области Дениса Паслера, сообщил глава региона в своем telegram-канале.
11:18 Следователи СК начали проверку по факту взрыва, рассматривается версия оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Среди пострадавших — житель квартиры, где произошел взрыв, а также семья с ребенком из квартиры этажом ниже. Предварительно, мужчина включил чайник, несмотря на запах газа, рассказали в региональных СУ СК России и ГУ МВД России.
11:24 Житель Серова, в квартире которого произошел взрыв газа, жив — об этом сообщают очевидцы в соцсетях, публикуя его предполагаемое фото сообществе «Серов — #SEROVDETKA» во «ВКонтакте». По предварительной информации, пострадавшему 38 лет.
11:33 Взрыв газа, по предварительной версии, произошел в момент, когда хозяин квартиры включил конфорку, чтобы вскипятить чайник. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области в своем telegram-канале.
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