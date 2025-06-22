22 июня 2025

В зоне СВО ликвидирован боевик «Грузинского легиона»* Надирадзе

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Надирадзе участвовал в боях на стороне Украины с начала СВО
Надирадзе участвовал в боях на стороне Украины с начала СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир «Грузинского легиона» (террористическая организация, запрещена в РФ) Вооруженных сил Украины Вано Надирадзе был ликвидирован в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил грузинский журналист Рати Муджири на своей странице в Facebook (Meta признана экстремистской и запрещена в России).

«Салют героям. Пусть земля тебе будет пухом», — написал Муджири, опубликовав фотографию погибшего командира. Сообщения о гибели Надирадзе также появились на его странице в соцсети. По данным журналиста, Надирадзе планировал провести совместный эфир на YouTube вечером 22 июня, чтобы рассказать о ситуации в Сумской области и обстановке в зоне проведения СВО, однако до эфира не дожил.

Вано Надирадзе, 54-летний гражданин Грузии, воевал на стороне Украины против России с 2022 года. В ноябре 2024 года российский суд заочно осудил его и еще троих граждан Грузии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Надирадзе возглавлял «Грузинский легион» — подразделение, сформированное из добровольцев из Грузии и других стран, участвующее в вооруженном конфликте на территории Украины.

Ранее стало известно, что на территории, используемой «Грузинским национальным легионом» (организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации), который принимает участие в боевых действиях на стороне украинской армии, произошел взрыв. По предварительным данным, случившееся расценивается как диверсионный акт. В результате инцидента погиб один из представителей данного формирования.

* «Грузинский национальный легион» — организация признана террористической на территории РФ по решению Южного окружного военного суда и запрещена.

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Командир «Грузинского легиона» (террористическая организация, запрещена в РФ) Вооруженных сил Украины Вано Надирадзе был ликвидирован в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил грузинский журналист Рати Муджири на своей странице в Facebook (Meta признана экстремистской и запрещена в России). «Салют героям. Пусть земля тебе будет пухом», — написал Муджири, опубликовав фотографию погибшего командира. Сообщения о гибели Надирадзе также появились на его странице в соцсети. По данным журналиста, Надирадзе планировал провести совместный эфир на YouTube вечером 22 июня, чтобы рассказать о ситуации в Сумской области и обстановке в зоне проведения СВО, однако до эфира не дожил. Вано Надирадзе, 54-летний гражданин Грузии, воевал на стороне Украины против России с 2022 года. В ноябре 2024 года российский суд заочно осудил его и еще троих граждан Грузии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Надирадзе возглавлял «Грузинский легион» — подразделение, сформированное из добровольцев из Грузии и других стран, участвующее в вооруженном конфликте на территории Украины. Ранее стало известно, что на территории, используемой «Грузинским национальным легионом» (организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации), который принимает участие в боевых действиях на стороне украинской армии, произошел взрыв. По предварительным данным, случившееся расценивается как диверсионный акт. В результате инцидента погиб один из представителей данного формирования. * «Грузинский национальный легион» — организация признана террористической на территории РФ по решению Южного окружного военного суда и запрещена.
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