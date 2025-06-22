Дерипаска: Кубань в скором времени станет «русской Калифорнией»

Кубань может стать «русской Калифорнией» и войти в тройку ведущих экономических регионов России. Власти Краснодарского края с учетом растущей численности населения приняли решение о создании нового административного центра для разгрузки трафика в Краснодаре. Об этом заявил бизнесмен Олег Дерипаска на Всероссийском казачьем форуме «Быть казаком».
«Люди, скорее всего, жить будут в крае, а работать по всей стране. Это будет „русская Калифорния“, „кубанская Калифорния“. Самое благоприятное место для жизни в стране, потому что люди верят, что здесь будут поддержаны усилия по созданию на основе общественной безопасности — гармонии жизни», — отметил Дерипаска, пишет РБК.
По словам Дерипаски, особое внимание должно уделяться развитию инфраструктуры. Проект нового аэропорта уже в третий раз пересматривается из-за увеличения пропускной способности — в четыре раза по сравнению с первоначальными планами. Новый центр региона появится в двух-трех километрах от аэропорта, что, по мнению бизнесмена, поможет сформировать на Кубани уникальную среду для жизни и работы.
Он также добавил, что в перспективе население Краснодарского края может увеличиться втрое и достигнуть 15 миллионов человек. Речь идет не только о крупных городах, но и о сельских территориях, где за последние годы стоимость недвижимости выросла в десятки раз. По данным Краснодарстата, на 1 января 2025 года в регионе проживает более 5,8 миллиона человек.
Ранее высокие темпы экономического роста фиксировались и в других регионах России, например, в Курганской области, которая по итогам первого квартала 2025 года заняла второе место в стране по росту промышленного производства и стала лидером по увеличению доходов бюджета среди субъектов УрФО. Эти успехи позволили региону реализовывать масштабные инфраструктурные проекты и повышать уровень жизни населения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.