22 июня 2025

Врач дал неутешительный прогноз о состоянии Зубкова после нападения льва

Хирург Дорошенко: пациент Зубков в реанимации в тяжелом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Лев разорвал Зубкову трахею, рассказал хирург
Лев разорвал Зубкову трахею, рассказал хирург Фото:
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Лев напал на директора парка «Тайган» в Крыму

Главный торакальный хирург Крыма Андрей Дорошенко сообщил, что мужчине, пострадавшему в результате нападения льва, провели экстренную операцию, которая длилась три часа. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, однако его состояние удалось стабилизировать.

«У пациента повреждена трахея, лев разорвал клыками. Повреждены мышцы шеи: грудино-ключичный с обеих сторон с кровотечением активным и оторвалась большая грудная мышца слева. Все это ушито, трахея ушита, мышцы ушиты, кровотечение остановлено. Сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии до завтрашнего дня он будет здесь, завтра будет решаться вопрос о переводе в больницу», — рассказал Андрей Дорошенко, передает Mash.

Пресс-служба крымского управления Следственного комитета РФ сообщила о начале проверки по факту нападения льва на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Инцидент произошел во время кормления животных: владелец парка зашел в вольер к хищнику, после чего лев по неустановленным причинам совершил на него нападение, напоминает телеканал 360.

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Главный торакальный хирург Крыма Андрей Дорошенко сообщил, что мужчине, пострадавшему в результате нападения льва, провели экстренную операцию, которая длилась три часа. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, однако его состояние удалось стабилизировать. «У пациента повреждена трахея, лев разорвал клыками. Повреждены мышцы шеи: грудино-ключичный с обеих сторон с кровотечением активным и оторвалась большая грудная мышца слева. Все это ушито, трахея ушита, мышцы ушиты, кровотечение остановлено. Сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии до завтрашнего дня он будет здесь, завтра будет решаться вопрос о переводе в больницу», — рассказал Андрей Дорошенко, передает Mash. Пресс-служба крымского управления Следственного комитета РФ сообщила о начале проверки по факту нападения льва на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Инцидент произошел во время кормления животных: владелец парка зашел в вольер к хищнику, после чего лев по неустановленным причинам совершил на него нападение, напоминает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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