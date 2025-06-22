Депутаты Госдумы хотят ограничить мигрантов в соцгарантиях

В России хотят ограничить получение больничных и пособий по беременности для иностранных граждан. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от партии ЛДПР. Во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым они внесут данный законопроект на рассмотрение.
«Иностранные граждане <...> имеют право на получение страхового обеспечения в виде пособия по временной нетрудоспособности при условии уплаты за них страховых взносов страхователями за период не менее шести месяцев, предшествующих месяцу, в котором наступил страховой случай», — цитирует текст законопроекта «РИА Новости». Для того чтобы получить пособие по беременности, необходимо иметь минимум год страхового стажа.
Ярослав Нилов пояснил, что сейчас все иностранные граждане и лица без гражданства, работающие на территории России, обязаны быть застрахованы в Социальном фонде. При этом обладатели разрешения на временное проживание, ВНЖ и граждане государств ЕАЭС пользуются социальной страховкой на тех же условиях, что и граждане России.
Ранее депутаты ЛДПР уже предлагали ограничить выплаты по беременности и родам для мигрантов, а также предусмотреть получение этих выплат только при наличии минимального страхового стажа не менее одного года. Аналогичные инициативы по ужесточению порядка предоставления социальных выплат иностранцам уже рассматривались в Госдуме, при этом для граждан Беларуси предлагалось сохранить действующие нормы.
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