В ГД рассмотрят идею об ограничении выплат декретных для мигрантов

В России предложили ввести ограничения на получение выплат по беременности и родам для мигрантов. Письма с соответствующей инициативой направлены вице-премьеру Татьяне Голиковой и председателю Социального фонда Сергею Чиркову.
«[В ЛДПР] предлагают ограничить выплату по беременности и родам для мигрантов», — говорится в обращении. Копия обращения есть в у ТАСС.
Кроме того, в партии предлагают предусмотреть право иностранных граждан на получение выплат по беременности и родам, а также при рождении ребенка и по уходу за ним до 1,5 лет только при наличии минимального страхового стажа — не менее одного года. При этом для граждан Республики Беларусь предлагается сохранить действующие нормы, которые приравнены к условиям для россиян. Сейчас, как отмечается, иностранные граждане перечисленных категорий подлежат обязательному социальному страхованию наравне с гражданами РФ.
Ранее депутаты ЛДПР предлагали отменить предоставление социальной пенсии иностранным гражданам, мотивируя это необходимостью снижения нагрузки на бюджет. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что сейчас иностранцы и лица без гражданства при определенных условиях могут получать социальные выплаты наравне с россиянами. Подобные инициативы по ужесточению порядка предоставления социальных выплат иностранцам уже рассматривались в Госдуме.
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