22 июня 2025

В небе над Пермью заметили редкое атмосферное явление. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В июне сезон видимости ночных светящихся облаков
В июне сезон видимости ночных светящихся облаков Фото:

В небе над Пермью заметили редкие серебристые облака. Фотографиями необычного атмосферного явления поделился астроклуб «Телескоп».

«Прямо сейчас видны шикарные серебристые облака. Место съемки: Пермь (Мотовилиха). Время съемки: 0:00-0:20», — говорится на странице астроклуба «ВКонтакте». В Пермском крае сезон видимости ночных серебристых облаков продлится до конца июля.

Серебристые облака, также известные как ночные светящиеся облака, образуются на высоте 70–90 км в мезосфере, что близко к условной границе космоса (линия Кармана — 100 км). Они видны на широтах от 43 градусов до 65 градусов в обоих полушариях.

Лучшее время для наблюдений — около полуночи или чуть позже. Для того чтобы увидеть это явление, не требуется специального оборудования: серебристые облака можно разглядеть невооруженным глазом.

Серебристые облака наблюдали над Пермью
Серебристые облака наблюдали над Пермью
Фото:

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В небе над Пермью заметили редкие серебристые облака. Фотографиями необычного атмосферного явления поделился астроклуб «Телескоп». «Прямо сейчас видны шикарные серебристые облака. Место съемки: Пермь (Мотовилиха). Время съемки: 0:00-0:20», — говорится на странице астроклуба «ВКонтакте». В Пермском крае сезон видимости ночных серебристых облаков продлится до конца июля. Серебристые облака, также известные как ночные светящиеся облака, образуются на высоте 70–90 км в мезосфере, что близко к условной границе космоса (линия Кармана — 100 км). Они видны на широтах от 43 градусов до 65 градусов в обоих полушариях. Лучшее время для наблюдений — около полуночи или чуть позже. Для того чтобы увидеть это явление, не требуется специального оборудования: серебристые облака можно разглядеть невооруженным глазом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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