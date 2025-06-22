В небе над Пермью заметили редкие серебристые облака. Фотографиями необычного атмосферного явления поделился астроклуб «Телескоп».
«Прямо сейчас видны шикарные серебристые облака. Место съемки: Пермь (Мотовилиха). Время съемки: 0:00-0:20», — говорится на странице астроклуба «ВКонтакте». В Пермском крае сезон видимости ночных серебристых облаков продлится до конца июля.
Серебристые облака, также известные как ночные светящиеся облака, образуются на высоте 70–90 км в мезосфере, что близко к условной границе космоса (линия Кармана — 100 км). Они видны на широтах от 43 градусов до 65 градусов в обоих полушариях.
Лучшее время для наблюдений — около полуночи или чуть позже. Для того чтобы увидеть это явление, не требуется специального оборудования: серебристые облака можно разглядеть невооруженным глазом.
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