Наемники из Польши и Испании участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ в селе Запорожье, которое российская армия освободила на границе с Днепропетровской областью. Об этом сообщил командир штурмовой группы мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Вооруженных сил РФ.
«В основном поляки были. У погибших также документы есть — польские. И Испания», — передает слова командира ТАСС. Военный добавил, что среди личных вещей убитых находились шевроны, указывающие на принадлежность к иностранным государствам.
Ранее российские военные уже сообщали о ликвидации иностранных наемников при освобождении населенных пунктов в Донецкой народной республике, в частности, в Петровском и Алексеевке. Тогда среди погибших были обнаружены документы граждан Польши и Грузии, а также натовское вооружение. Следственный комитет России продолжает расследовать участие иностранных граждан в конфликте на стороне ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.