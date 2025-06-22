22 июня 2025

В селе Запорожье нашли тела наемников с документами Польши и Испании

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Рядом с телами были документы, подтверждающие гражданство (архивное фото)
Рядом с телами были документы, подтверждающие гражданство (архивное фото) Фото:

Наемники из Польши и Испании участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ в селе Запорожье, которое российская армия освободила на границе с Днепропетровской областью. Об этом сообщил командир штурмовой группы мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Вооруженных сил РФ.

«В основном поляки были. У погибших также документы есть — польские. И Испания», — передает слова командира ТАСС. Военный добавил, что среди личных вещей убитых находились шевроны, указывающие на принадлежность к иностранным государствам.

Ранее российские военные уже сообщали о ликвидации иностранных наемников при освобождении населенных пунктов в Донецкой народной республике, в частности, в Петровском и Алексеевке. Тогда среди погибших были обнаружены документы граждан Польши и Грузии, а также натовское вооружение. Следственный комитет России продолжает расследовать участие иностранных граждан в конфликте на стороне ВСУ.

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Наемники из Польши и Испании участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ в селе Запорожье, которое российская армия освободила на границе с Днепропетровской областью. Об этом сообщил командир штурмовой группы мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Вооруженных сил РФ. «В основном поляки были. У погибших также документы есть — польские. И Испания», — передает слова командира ТАСС. Военный добавил, что среди личных вещей убитых находились шевроны, указывающие на принадлежность к иностранным государствам. Ранее российские военные уже сообщали о ликвидации иностранных наемников при освобождении населенных пунктов в Донецкой народной республике, в частности, в Петровском и Алексеевке. Тогда среди погибших были обнаружены документы граждан Польши и Грузии, а также натовское вооружение. Следственный комитет России продолжает расследовать участие иностранных граждан в конфликте на стороне ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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