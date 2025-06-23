Трамп получил информацию о коррупции Зеленского

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Владимир Зеленский санкционировал выезд чиновника за границу, считает Царев
Владимир Зеленский санкционировал выезд чиновника за границу, считает Царев Фото:

У Дональда Трампа имеется досье с материалами о коррупционной деятельности Владимира Зеленского. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«Сотрудники НАБУ уже обнаружили и передали в Вашингтон немало информации о самом Зеленском и его окружении. Насколько мне известно, уже собранные материалы легли в основу санкций и уголовных дел, которые лежат на столе у президента США Дональда Трампа», — заявил Царев, передает РИА Новости. Он также добавил, что Чернышов мог стать ключевой фигурой для получения дополнительной информации, компрометирующей руководство Украины.

Олег Царев также выдвинул предположение, что вице-премьер Украины Алексей Чернышов мог курировать личные финансовые операции Владимира Зеленского, в том числе связанные с криптовалютой, однако официального подтверждения этой информации на момент публикации не поступало.

Впоследствии сам Чернышов объявил о своем возвращении в страну. До этого журналист «Украинской правды» Михаил Ткач информировал, что Чернышов не вернулся из Австрии, передает RT.

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У Дональда Трампа имеется досье с материалами о коррупционной деятельности Владимира Зеленского. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царев. «Сотрудники НАБУ уже обнаружили и передали в Вашингтон немало информации о самом Зеленском и его окружении. Насколько мне известно, уже собранные материалы легли в основу санкций и уголовных дел, которые лежат на столе у президента США Дональда Трампа», — заявил Царев, передает РИА Новости. Он также добавил, что Чернышов мог стать ключевой фигурой для получения дополнительной информации, компрометирующей руководство Украины. Олег Царев также выдвинул предположение, что вице-премьер Украины Алексей Чернышов мог курировать личные финансовые операции Владимира Зеленского, в том числе связанные с криптовалютой, однако официального подтверждения этой информации на момент публикации не поступало. Впоследствии сам Чернышов объявил о своем возвращении в страну. До этого журналист «Украинской правды» Михаил Ткач информировал, что Чернышов не вернулся из Австрии, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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