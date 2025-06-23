Депутаты Госдумы хотят запретить вейпы и электронные сигареты в России

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Госдума пытается заппретить вейпы
Госдума пытается заппретить вейпы Фото:

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» подготовили законопроект о полном запрете вейпов и электронных сигарет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 14.53. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установив штраф за продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции», — передает РИА Новости слова документа. Авторами инициативы выступили лидер партии Сергей Миронов и глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Штрафы за продажу никотинсодержащих устройств: для физлиц — от 20 до 50 тысяч рублей. Также предлагается ужесточить контроль за оборотом такой продукции.

Парламентарии отмечают, что многие торговые точки игнорируют запрет на продажу вейпов несовершеннолетним. В мире аналогичные меры уже действуют в 32 странах, а в 79 запрещена реклама никотинсодержащей продукции, отмечает он. 

Ранее в Вологодской области предложили передать регионам право регулировать продажу вейпов. Соответствующий законопроект рассмотрели на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает MK.RU.

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Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» подготовили законопроект о полном запрете вейпов и электронных сигарет. Об этом сообщает РИА Новости. «Законопроектом предлагается внести изменения в статью 14.53. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установив штраф за продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции», — передает РИА Новости слова документа. Авторами инициативы выступили лидер партии Сергей Миронов и глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Штрафы за продажу никотинсодержащих устройств: для физлиц — от 20 до 50 тысяч рублей. Также предлагается ужесточить контроль за оборотом такой продукции. Парламентарии отмечают, что многие торговые точки игнорируют запрет на продажу вейпов несовершеннолетним. В мире аналогичные меры уже действуют в 32 странах, а в 79 запрещена реклама никотинсодержащей продукции, отмечает он.  Ранее в Вологодской области предложили передать регионам право регулировать продажу вейпов. Соответствующий законопроект рассмотрели на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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