Пермяки потеряли миллионы в мнимом рыбном бизнесе

Жители Перми стали одними из пострадавших в истории потенциально доходным рыбным бизнесом в Свердловской области. По данным потерпевших, владелица сети рыбных магазинов «Пир морей» Мария Ахмадишина собирала инвестиции, но перестала возвращать деньги.
«Десятки инвесторов обратились в правоохранительные органы с заявлениями на деятельность предпринимательницы Марии Ахмадишиной, владелицы сети рыбных магазинов „Пир морей“. По словам пострадавших, они вкладывали от 3 до 60 млн рублей в ее бизнес, рассчитывая на процент с продаж, но вместо прибыли получили поддельные документы о поставках и исчезновение предпринимательницы из контактов. Сколько всего было пострадавших, пока неизвестно, но общая сумма ущерба может превысить 300 млн рублей», — пишут «Известия» со ссылкой на коллективное обращение в правоохранительные органы.
Среди потерпевших — 11 жителей Перми, а также инвесторы из Москвы и Свердловской области. Как следует из коллективного обращения в правоохранительные органы, Ахмадишина предлагала вкладывать средства в производство рыбных деликатесов, демонстрируя фото и видео со складов, накладные и заявки от клиентов, а также организовывая роскошные презентации с дорогими морепродуктами. Кому-то она выплачивала проценты, а у кого-то просто брала деньги и переставала выходить на связь, объясняя это отсутствием активов для возврата долгов.
По данным Rusprofile, Ахмадишина зарегистрирована как ИП с 2022 года. В арбитражных судах Уральского округа против нее рассматривается девять дел на сумму 13 млн рублей по искам о неисполнении обязательств.
Как отмечают юристы в беседе с корреспондентом «Известий», если вина предпринимательницы будет доказана, ей может грозить до 10 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Однако шансы вернуть вложенные средства оцениваются как крайне низкие, особенно если деньги уже были потрачены.
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