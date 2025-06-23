В Хабаровском крае несколько десятков домов подтопило после сильных ливней. Фото

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В Хабаровском крае затопило населенные пункты (архивное фото)
В Хабаровском крае затопило населенные пункты (архивное фото) Фото:

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края из-за ливней подтопило 36 жилых домов в поселке Ургал-1. Как сообщил глава района Алексей Маслов, резкое поднятие уровня воды в реках Ургал и Чемчуко произошло после сильных дождей, прошедших накануне.

«Там 47 домов всего, 147 человек прописано. 36 домов подтоплено, вода зашла также на дворовые территории, дороги. В зоне подтопления 87 человек, из них 14 — дети», — сообщил Маслов. Он добавил, что вода продолжает прибывать, хотя темпы подъема замедлились. По его словам, осушение территории будет затяжным, так как водой напитались расположенные рядом болота.

36 домов затопило в поселении Ургал 1 в Хабаровском крае
36 домов затопило в поселении Ургал 1 в Хабаровском крае
Фото:

В настоящее время подъезды к населенному пункту оказались затоплены, попасть туда можно только на тяжелой технике. Жителям завезли продукты питания и питьевую воду. Для возможной эвакуации подготовлены грузовые автомобили и лодки. Руководство поселения предупредило жителей о необходимости собрать документы, ценные вещи и теплую одежду на случай экстренного переселения. Пока запросов об эвакуации не поступало, однако при ухудшении ситуации может быть принято решение о принудительном вывозе людей. В соседнем поселке Новый Ургал уже подготовлен пункт временного размещения.

Паводковая ситуация сохраняется и в других населенных пунктах района. В Нижнем Чегдомыне вода также поднялась после дождей, но уровень в реке начал снижаться, однако на большинстве рек региона отмечается превышение средних значений уровня воды, сообщает МЧС. Подтоплены поймы рек Бурея, Урми, Кур, Сукпай и Амгунь на глубину до 0,9 метра.

Подобная паводковая ситуация ранее отмечалась и в других регионах России. В начале июня в Югре из-за повышения уровня воды в реках были затоплены сотни приусадебных участков и жилых домов, а в ряде населенных пунктов введен режим повышенной готовности. Специалисты связывают это с обильными осадками и быстрым таянием снега, что приводит к резкому подъему рек и подтоплению территорий. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также прогнозировал неблагоприятные погодные условия на юге России.

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В Верхнебуреинском районе Хабаровского края из-за ливней подтопило 36 жилых домов в поселке Ургал-1. Как сообщил глава района Алексей Маслов, резкое поднятие уровня воды в реках Ургал и Чемчуко произошло после сильных дождей, прошедших накануне. «Там 47 домов всего, 147 человек прописано. 36 домов подтоплено, вода зашла также на дворовые территории, дороги. В зоне подтопления 87 человек, из них 14 — дети», — сообщил Маслов. Он добавил, что вода продолжает прибывать, хотя темпы подъема замедлились. По его словам, осушение территории будет затяжным, так как водой напитались расположенные рядом болота. В настоящее время подъезды к населенному пункту оказались затоплены, попасть туда можно только на тяжелой технике. Жителям завезли продукты питания и питьевую воду. Для возможной эвакуации подготовлены грузовые автомобили и лодки. Руководство поселения предупредило жителей о необходимости собрать документы, ценные вещи и теплую одежду на случай экстренного переселения. Пока запросов об эвакуации не поступало, однако при ухудшении ситуации может быть принято решение о принудительном вывозе людей. В соседнем поселке Новый Ургал уже подготовлен пункт временного размещения. Паводковая ситуация сохраняется и в других населенных пунктах района. В Нижнем Чегдомыне вода также поднялась после дождей, но уровень в реке начал снижаться, однако на большинстве рек региона отмечается превышение средних значений уровня воды, сообщает МЧС. Подтоплены поймы рек Бурея, Урми, Кур, Сукпай и Амгунь на глубину до 0,9 метра. Подобная паводковая ситуация ранее отмечалась и в других регионах России. В начале июня в Югре из-за повышения уровня воды в реках были затоплены сотни приусадебных участков и жилых домов, а в ряде населенных пунктов введен режим повышенной готовности. Специалисты связывают это с обильными осадками и быстрым таянием снега, что приводит к резкому подъему рек и подтоплению территорий. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также прогнозировал неблагоприятные погодные условия на юге России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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