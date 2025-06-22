22 июня 2025
21 июня 2025

В ХМАО прокуратура добилась возбуждения уголовного дела на участкового полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела в отношении экс-полицейского
Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела в отношении экс-полицейского Фото:

В Когалыме бывший участковый полиции сфальсифицировал протокол чтобы привлечь к административной ответственности жителя за незаконную торговлю алкоголем. Ему грозит уголовная ответственность за превышение полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Участковый уполномоченный полиции, не желая должным образом выполнять свои должностные обязанности, незаконно привлек местного жителя к административной ответственности по статье 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной продукции физическими лицами). При этом он произвел постановочную видеосъемку изъятия алкогольной продукции, составив фальсифицированный протокол», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

После полицейский направил документы в суд для рассмотрения. Прокуратура же выявила нарушения, по результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ «превышение должностных полномочий». Расследование в отношении полицейского продолжается. В пресс-службе УМВД агентству сообщили, что сотрудник был уволен по отрицательным основаниям.

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В Когалыме бывший участковый полиции сфальсифицировал протокол чтобы привлечь к административной ответственности жителя за незаконную торговлю алкоголем. Ему грозит уголовная ответственность за превышение полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Участковый уполномоченный полиции, не желая должным образом выполнять свои должностные обязанности, незаконно привлек местного жителя к административной ответственности по статье 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной продукции физическими лицами). При этом он произвел постановочную видеосъемку изъятия алкогольной продукции, составив фальсифицированный протокол», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. После полицейский направил документы в суд для рассмотрения. Прокуратура же выявила нарушения, по результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ «превышение должностных полномочий». Расследование в отношении полицейского продолжается. В пресс-службе УМВД агентству сообщили, что сотрудник был уволен по отрицательным основаниям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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