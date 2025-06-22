В ХМАО прокуратура добилась возбуждения уголовного дела на участкового полиции

В Когалыме бывший участковый полиции сфальсифицировал протокол чтобы привлечь к административной ответственности жителя за незаконную торговлю алкоголем. Ему грозит уголовная ответственность за превышение полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
«Участковый уполномоченный полиции, не желая должным образом выполнять свои должностные обязанности, незаконно привлек местного жителя к административной ответственности по статье 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной продукции физическими лицами). При этом он произвел постановочную видеосъемку изъятия алкогольной продукции, составив фальсифицированный протокол», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
После полицейский направил документы в суд для рассмотрения. Прокуратура же выявила нарушения, по результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ «превышение должностных полномочий». Расследование в отношении полицейского продолжается. В пресс-службе УМВД агентству сообщили, что сотрудник был уволен по отрицательным основаниям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!