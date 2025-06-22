Предварительно, в ДТП пострадал ребенок
В Челябинске на Братьев Кашириных в районе ЧелГУ столкнулись восемь машин. Как сообщает читатель URA.RU, среди пострадавших есть дети.
«Произошла авария на братьев Кашириных возле ЧелГУ. Столкнулись восемь машин. Пострадало два человека (водитель красной машины и 6-месячный ребенок)», — сообщил URA.RU читатель.
URA.RU связалось с пресс-службой ГАИ города. Ответ будет опубликован после получения.
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