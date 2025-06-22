22 июня 2025

В Челябинске столкнулись восемь машин, пострадал ребенок. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительно, в ДТП пострадал ребенок
Предварительно, в ДТП пострадал ребенок Фото:

В Челябинске на Братьев Кашириных в районе ЧелГУ столкнулись восемь машин. Как сообщает читатель URA.RU, среди пострадавших есть дети.

«Произошла авария на братьев Кашириных возле ЧелГУ. Столкнулись восемь машин. Пострадало два человека (водитель красной машины и 6-месячный ребенок)», — сообщил URA.RU читатель.

URA.RU связалось с пресс-службой ГАИ города. Ответ будет опубликован после получения.

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В Челябинске на Братьев Кашириных в районе ЧелГУ столкнулись восемь машин. Как сообщает читатель URA.RU, среди пострадавших есть дети. «Произошла авария на братьев Кашириных возле ЧелГУ. Столкнулись восемь машин. Пострадало два человека (водитель красной машины и 6-месячный ребенок)», — сообщил URA.RU читатель. URA.RU связалось с пресс-службой ГАИ города. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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