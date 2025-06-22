22 июня 2025

Стало известно, когда возобновятся полеты из Перми в Таиланд

Полеты из Перми на Пхукет возобновятся в ноябре
© Служба новостей «URA.RU»
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Путевки на Пхукет из Перми стоят от 97,3 тысячи рублей
Путевки на Пхукет из Перми стоят от 97,3 тысячи рублей Фото:

Жители Перми смогут улететь в Таиланд с 8 ноября 2025 года. Прямые рейсы из аэропорта «Большое Савино» на Пхукет будут осуществляться каждые 12 дней. Об этом сказано в группе пермского туристического агентства «Олимп» в соцсети «ВКонтакте».

«Информируем о новой полетной программе на Пхукет из Перми с 8 ноября 2025 года по 1 апреля 2026 года. Стоимость путевки с вылетом 8 ноября — от 105,7 тысяч рублей на человека. Завтраки включены», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в декабре стоимость путевки дешевле. Зимой цены начинаются от 97,3 тысячи рублей. В турфирме напомнили, что россиянам виза в Таиланд не нужна если они находятся в стране до 60 дней.

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Жители Перми смогут улететь в Таиланд с 8 ноября 2025 года. Прямые рейсы из аэропорта «Большое Савино» на Пхукет будут осуществляться каждые 12 дней. Об этом сказано в группе пермского туристического агентства «Олимп» в соцсети «ВКонтакте». «Информируем о новой полетной программе на Пхукет из Перми с 8 ноября 2025 года по 1 апреля 2026 года. Стоимость путевки с вылетом 8 ноября — от 105,7 тысяч рублей на человека. Завтраки включены», — сказано в сообщении. Уточняется, что в декабре стоимость путевки дешевле. Зимой цены начинаются от 97,3 тысячи рублей. В турфирме напомнили, что россиянам виза в Таиланд не нужна если они находятся в стране до 60 дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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