В горах Алтая МЧС эвакуировали туристку на вертолете

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Спасатели эвакуировали туристку в горах Алтая
Спасатели эвакуировали туристку в горах Алтая Фото:

В горах Алтая сотрудники МЧС России эвакуировали на вертолете пострадавшую туристку из зарегистрированной группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел во время похода по маршруту Шавлинских озер.

«Участница зарегистрированной тургруппы травмировалась. Четыре специалиста Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете доставили пострадавшую в больницу», — уточнили в пресс-службе МЧС. Информацию об происшествии выложили в telegram-канале ведомства.

Оставшиеся 20 участников туристической группы продолжили маршрут самостоятельно. По данным МЧС, сроки окончания их похода заранее известны, а передвижение коллектива находится под постоянным контролем спасателей.

В министерстве напомнили, что перед началом путешествий в горных районах необходимо информировать родственников и друзей о планах, полностью заряжать мобильные устройства и брать с собой дополнительный аккумулятор, а также обеспечивать себя достаточным запасом воды, еды и яркой одеждой для лучшей видимости. Рекомендуется обязательно регистрировать маршрут в МЧС России для оперативного реагирования в случае нештатных ситуаций.

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В горах Алтая сотрудники МЧС России эвакуировали на вертолете пострадавшую туристку из зарегистрированной группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел во время похода по маршруту Шавлинских озер. «Участница зарегистрированной тургруппы травмировалась. Четыре специалиста Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете доставили пострадавшую в больницу», — уточнили в пресс-службе МЧС. Информацию об происшествии выложили в telegram-канале ведомства. Оставшиеся 20 участников туристической группы продолжили маршрут самостоятельно. По данным МЧС, сроки окончания их похода заранее известны, а передвижение коллектива находится под постоянным контролем спасателей. В министерстве напомнили, что перед началом путешествий в горных районах необходимо информировать родственников и друзей о планах, полностью заряжать мобильные устройства и брать с собой дополнительный аккумулятор, а также обеспечивать себя достаточным запасом воды, еды и яркой одеждой для лучшей видимости. Рекомендуется обязательно регистрировать маршрут в МЧС России для оперативного реагирования в случае нештатных ситуаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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