22 июня 2025

Назван хедлайнер главной акции «Ночи музыки» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в «Ночь музыки» на акции «Светает» выступит Сергей Бобунец
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция «Светает» пройдет в три часа ночи 28 июня
Акция «Светает» пройдет в три часа ночи 28 июня Фото:
новость из сюжета
Ural Music Night

Лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец завершит фестиваль «Ночь музыки» на Октябрьской площади в Екатеринбурге. Музыкант выступит на рассвете на традиционной акции «Светает», рассказали URA.RU организаторы.

«Певец представит программу, состоящую из хитов группы „Смысловые Галлюцинации“ и лучших сольных песен. А на рассвете возглавит традиционную акцию „Светает“. Вместе с камерным оркестром B-A-C-H и организаторами фестиваля он исполнит серенаду Трубадура из мультфильма „Бременские музыканты“. Тысячи зрителей с помощью зеркал будут подпевать и ловить лучи солнца», — поделились в пресс-службе.

Также на Октябрьской площади выступят титулованные коллективы. Это государственный симфонический оркестр Челябинской области, академический ансамбль песни и танца «Донбасс» и «Другой оркестр».

Фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге ежегодно собирает известных российских исполнителей и коллективы. В этом году, помимо Сергея Бобунца, на разных площадках выступят рэп-исполнитель SQWOZ BAB, группы Bad Balance, «АК-47», а также Максим Свобода и Billy»s Band. Мероприятие пройдет 27 июня и традиционно завершится акцией «Светает» на рассвете.

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Лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец завершит фестиваль «Ночь музыки» на Октябрьской площади в Екатеринбурге. Музыкант выступит на рассвете на традиционной акции «Светает», рассказали URA.RU организаторы. «Певец представит программу, состоящую из хитов группы „Смысловые Галлюцинации“ и лучших сольных песен. А на рассвете возглавит традиционную акцию „Светает“. Вместе с камерным оркестром B-A-C-H и организаторами фестиваля он исполнит серенаду Трубадура из мультфильма „Бременские музыканты“. Тысячи зрителей с помощью зеркал будут подпевать и ловить лучи солнца» , — поделились в пресс-службе. Также на Октябрьской площади выступят титулованные коллективы. Это государственный симфонический оркестр Челябинской области, академический ансамбль песни и танца «Донбасс» и «Другой оркестр». Фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге ежегодно собирает известных российских исполнителей и коллективы. В этом году, помимо Сергея Бобунца, на разных площадках выступят рэп-исполнитель SQWOZ BAB, группы Bad Balance, «АК-47», а также Максим Свобода и Billy»s Band. Мероприятие пройдет 27 июня и традиционно завершится акцией «Светает» на рассвете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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