ВЦИОМ назвал три способа решить демографический кризис в России

ВЦИОМ: повышение рождаемости поможет выйти из демографического кризиса
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Вторым направлением выхода из кризиса является стимулирование рождаемости
Вторым направлением выхода из кризиса является стимулирование рождаемости Фото:

Ключевыми направлениями выхода из демографического кризиса в России являются увеличение продолжительности жизни, повышение рождаемости и смягчение отношения общества к иммиграции. Об этом сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«Есть еще третий параметр, но он сегодня, так сказать, под запретом находится общественным, речь об иммиграции. Не хочет наше общество, чтобы этот приток увеличивался», — рассказал Федоров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) РИА Новости. Наиболее очевидным способом улучшения демографической ситуации Федоров назвал увеличение средней продолжительности жизни. Вторым направлением, по мнению главы ВЦИОМ, является стимулирование рождаемости.

Федоров отметил, что Россия сейчас переживает «демографическую осень» — период, когда показатели рождаемости и продолжительности жизни снижаются. Он не исключил, что без принятия эффективных мер страна может столкнуться с «демографической зимой», то есть дальнейшим ухудшением ситуации.

Выступление главы ВЦИОМ прозвучало на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 18 по 21 июня 2025 года. Главной темой ПМЭФ в этом году стали «Общие ценности — основа роста в многополярном мире», что подчеркивает важность демографических вопросов для устойчивого развития России.

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Ключевыми направлениями выхода из демографического кризиса в России являются увеличение продолжительности жизни, повышение рождаемости и смягчение отношения общества к иммиграции. Об этом сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. «Есть еще третий параметр, но он сегодня, так сказать, под запретом находится общественным, речь об иммиграции. Не хочет наше общество, чтобы этот приток увеличивался», — рассказал Федоров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) РИА Новости. Наиболее очевидным способом улучшения демографической ситуации Федоров назвал увеличение средней продолжительности жизни. Вторым направлением, по мнению главы ВЦИОМ, является стимулирование рождаемости. Федоров отметил, что Россия сейчас переживает «демографическую осень» — период, когда показатели рождаемости и продолжительности жизни снижаются. Он не исключил, что без принятия эффективных мер страна может столкнуться с «демографической зимой», то есть дальнейшим ухудшением ситуации. Выступление главы ВЦИОМ прозвучало на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 18 по 21 июня 2025 года. Главной темой ПМЭФ в этом году стали «Общие ценности — основа роста в многополярном мире», что подчеркивает важность демографических вопросов для устойчивого развития России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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