В одном из районов Хабаровского края ввели режим ЧС из-за подтоплений

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края был введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали проливные дожди, которые вызвали резкий подъем воды сразу в трех местных реках — Чемчуко, Чегдомыне и Ургале. Об этом сообщили в правительстве региона.
«С утра власти оперативно принимают меры по минимизации последствий стихии. В районе введен режим ЧС», — рассказал глава района Алексей Маслов. Сообщение опубликовано на официальном сайте края.
В результате стихии произошло подтопление жилых домов и приусадебных участков в нескольких населенных пунктах района. Больше всего пострадал населенный пункт Ургал 1, где были подтоплены 36 жилых домов. Также отмечены случаи подтопления в Нижнем Чегдомыне. Всего в зоне подтопления оказались 87 человек, среди которых 14 детей. Информации о пострадавших не поступало.
Для координации действий и оказания оперативной помощи был создан штаб по ликвидации последствий подтопления. Власти организовали постоянный мониторинг паводковой ситуации и обследование подтопленных территорий. Запросов на эвакуацию от жителей не поступало, однако для безопасности был развернут временный пункт размещения в поселке Новый Ургал на базе железнодорожного лицея имени Абрамова.
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