22 июня 2025

В правительстве Челябинской области выразили соболезнования семье погибшей журналистки

Челябинское правительство соболезнует семье Алисы Иванниковой
© Служба новостей «URA.RU»
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Алиса Иванникова работала в СМИ региона
Алиса Иванникова работала в СМИ региона Фото:

В правительстве Челябинской области выразили соболезнования семье журналистки Алисы Иванниковой, которая погибла в аварии вместе с дочерью. Зампредседатель правительства региона Сергей Зюсь и коллектив управления пресс-службы и информации правительства области отметили высокий профессионализм Иванниковой, смерть которой стала тяжелым ударом.

«Безвременная кончина такого светлого человека и настоящего профессионала стала тяжелым ударом и большой утратой для всего журналистского сообщества региона. Глубоко скорбим и выражаем поддержку родным и близким Алисы Гумаровны, окажем необходимую помощь семье», — сказал Зюсь.

Алиса Гумаровна пользовалась репутацией порядочного и преданного своему профессиональному призванию человека. В течение ряда лет она занимала должность главного редактора районной газеты «Искра» в Еткуле, принимала активное участие в проекте «ЧелГид» Первого областного медиахолдинга, проявляя неизменный интерес и энтузиазм к работе. Искренне любившая Южный Урал, она также являлась заботливой матерью и достойным примером для своих троих детей.

Иванникова погибла в аварии 22 июня на 18-м километре трассы Южноуральск-Магнитогорск. Она была пассажиром автомобиля Mitsubishi Outlander, который вылетел с мокрой дороги. В результате ДТП погибла сама журналистка и ее 12-летняя дочь. Сын Алисы скончался от полученных травм в больнице.

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В правительстве Челябинской области выразили соболезнования семье журналистки Алисы Иванниковой, которая погибла в аварии вместе с дочерью. Зампредседатель правительства региона Сергей Зюсь и коллектив управления пресс-службы и информации правительства области отметили высокий профессионализм Иванниковой, смерть которой стала тяжелым ударом. «Безвременная кончина такого светлого человека и настоящего профессионала стала тяжелым ударом и большой утратой для всего журналистского сообщества региона. Глубоко скорбим и выражаем поддержку родным и близким Алисы Гумаровны, окажем необходимую помощь семье», — сказал Зюсь. Алиса Гумаровна пользовалась репутацией порядочного и преданного своему профессиональному призванию человека. В течение ряда лет она занимала должность главного редактора районной газеты «Искра» в Еткуле, принимала активное участие в проекте «ЧелГид» Первого областного медиахолдинга, проявляя неизменный интерес и энтузиазм к работе. Искренне любившая Южный Урал, она также являлась заботливой матерью и достойным примером для своих троих детей. Иванникова погибла в аварии 22 июня на 18-м километре трассы Южноуральск-Магнитогорск. Она была пассажиром автомобиля Mitsubishi Outlander, который вылетел с мокрой дороги. В результате ДТП погибла сама журналистка и ее 12-летняя дочь. Сын Алисы скончался от полученных травм в больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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