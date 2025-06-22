22 июня 2025
21 июня 2025

В Сургуте полиция и Росгвардия провели на дорогах массовые облавы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция по итогам рейда составила 35 административных протоколов на водителей
Полиция по итогам рейда составила 35 административных протоколов на водителей Фото:

В Сургуте (ХМАО) полиция и Росгвардия провели рейд и проверили водителей на дорогах. 14 автолюбителей получили штраф за тонировку, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«Сотрудники Госавтоинспекции провели ряд мероприятий, направленных на пресечение нарушений ПДД, и составили порядка 35 административных протоколов. Выявлено 14 автомобилей, „затенённость“ стёкол которых не соответствует ГОСТу. Водители данных транспортных средств привлечены к административной ответственности», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.

Еще трое автовладельцев оштрафованы за неповиновение сотрудникам полиции и 12 — за нарушение правил остановки. Кроме того, во время рейда было проверено более 100 иностранцев, четверо из которых привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

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В Сургуте (ХМАО) полиция и Росгвардия провели рейд и проверили водителей на дорогах. 14 автолюбителей получили штраф за тонировку, сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «Сотрудники Госавтоинспекции провели ряд мероприятий, направленных на пресечение нарушений ПДД, и составили порядка 35 административных протоколов. Выявлено 14 автомобилей, „затенённость“ стёкол которых не соответствует ГОСТу. Водители данных транспортных средств привлечены к административной ответственности», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Еще трое автовладельцев оштрафованы за неповиновение сотрудникам полиции и 12 — за нарушение правил остановки. Кроме того, во время рейда было проверено более 100 иностранцев, четверо из которых привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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