В Сургуте (ХМАО) полиция и Росгвардия провели рейд и проверили водителей на дорогах. 14 автолюбителей получили штраф за тонировку, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
«Сотрудники Госавтоинспекции провели ряд мероприятий, направленных на пресечение нарушений ПДД, и составили порядка 35 административных протоколов. Выявлено 14 автомобилей, „затенённость“ стёкол которых не соответствует ГОСТу. Водители данных транспортных средств привлечены к административной ответственности», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.
Еще трое автовладельцев оштрафованы за неповиновение сотрудникам полиции и 12 — за нарушение правил остановки. Кроме того, во время рейда было проверено более 100 иностранцев, четверо из которых привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства.
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