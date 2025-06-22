Стали известны причины гибели члена экипажа пермского танкера «Волгонефть-212»

Госинспекция труда в Пермском крае завершила расследование несчастного случая на танкере «Волгонефть-212», который затонул в Черном море в конце 2024 года. В результате ЧС погиб моторист, еще 11 членов экипажа пострадали.
«Моторист погиб от механической асфиксии от закрытия просвета дыхательных путей водой при утоплении, 11 работников получили повреждения здоровья легкой степени. Основными причинами несчастного случая стали нарушение ограничений по условиям и сезону плавания, управление судном с неукомплектованным экипажем, а также неудовлетворительная организация производства работ, несогласованность действий между капитаном судна, оператором системы управления судов и капитаном морского порта „Кавказ“», — говорится на сайте Роструда.
Для работодателя составлен план мероприятий для устранения причин несчастного случая. Семья погибшего может обратиться в суд для взыскания компенсации морального вреда.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года. Одно судно принадлежит убыточной пермской компании «Кама Шиппинг». В результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута, что привело к существенному загрязнению побережья Краснодарского края.
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