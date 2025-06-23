Путин переговорит с одним из ближневосточных лидеров

Путин переговорит по телефону с премьер-министром Ирака
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Владимир Путин переговорит с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани
Владимир Путин переговорит с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани Фото:

Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков

«Путин проведет телефонный разговор с премьер-министром Ирака», — заявил Ушаков на брифинге. Его слова передает РИА Новости. Он не уточнил, какие темы будут затронуты в ходе переговоров.

Ранее Владимир Путин уже проводил телефонные переговоры с лидерами стран Ближнего Востока, в том числе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, обсуждая вопросы региональной безопасности и сотрудничества. Россия с самого начала нового конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем давала понять, что выступает за мир между сторонами конфликта. 

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Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.  «Путин проведет телефонный разговор с премьер-министром Ирака», — заявил Ушаков на брифинге. Его слова передает РИА Новости. Он не уточнил, какие темы будут затронуты в ходе переговоров. Ранее Владимир Путин уже проводил телефонные переговоры с лидерами стран Ближнего Востока, в том числе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, обсуждая вопросы региональной безопасности и сотрудничества. Россия с самого начала нового конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем давала понять, что выступает за мир между сторонами конфликта. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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