На свердловской атомной станции сменилось руководство

Новым директором Белоярской АЭС стал Юрий Носов. На посту он сменил Ивана Сидорова, который руководил станцией последние 10 лет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе.
«На должность директора Белоярской АЭС (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации „Росатом“) назначен Юрий Носов, занимавший ранее должность главного инженера этой атомной станции», — сообщили представители станции. Сидоров переведен на должность директора на Смоленскую АЭС.
Носов окончил Уральский политехнический институт по специальности «Атомные электрические станции и установки». Общий стаж в атомной отрасли России составляет 40 лет. Трудовой путь на атомной электростанции Носов начал в 1986 году на Белоярской АЭС, заняв должность инженера-оператора вспомогательных систем реакторного цеха №2. В дальнейшем занимал позиции ведущего инженера по управлению реактором, начальника смены РЦ-2, заместителя начальника цеха, а также руководителя реакторного цеха №2. В период с 2010 по 2025 год исполнял обязанности главного инженера Белоярской АЭС.
Вклад Юрия Носова в развитие атомной энергетики отмечен знаком отличия «За заслуги перед атомной отраслью» I степени, а также медалями концерна «Росэнергоатом» за достижения в области повышения безопасности атомных станций и за вклад в развитие концерна II степени и другими наградами.
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