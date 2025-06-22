22 июня 2025

«Дедморозим» запустит уникальный проект для неизлечимо больных подростков в Пермском крае

Фонд «Дедморозим» в Перми получил грант для помощи неизлечимо больным подросткам
© Служба новостей «URA.RU»
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Семьям окажут комплексную помощь — медицинскую, психологическую, социальную и правовую
Семьям окажут комплексную помощь — медицинскую, психологическую, социальную и правовую Фото:

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» приступает к реализации новой инициативы — «Жизнь в твоих руках». Она ориентирована на подростков и молодых взрослых с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями.

«Цель проекта — обеспечить получателям качественную поддержку, способствовать развитию их самостоятельности и предотвращать социальную изоляцию. Реализация задумки стала возможной благодаря победе в конкурсе на получение президентского гранта. Его размер — почти 6 млн рублей», — рассказала URA.RU координатор Службы качества жизни Лидия Тетерина.

Переходный возраст для молодых людей с серьезными заболеваниями сопряжен с особыми трудностями, говорят специалисты. Стремясь к независимости, они вынуждены во многом полагаться на родителей и медицинских работников. При этом существует острый дефицит доступных сервисов поддержки. Поэтому фонд сформирует междисциплинарную команду, которая будет оказывать семьям комплексную помощь — медицинскую, психологическую, социально-правовую, а также услуги по реабилитации и абилитации. 

В рамках проекта также появится специалист по социализации, разрабатывающий индивидуальные программы для подопечных с целью повышения их автономности и интеграции в общество. В проекте примут участие не менее 30 подопечных. Особое внимание будет уделено жителям отдаленных районов Пермского края, где доступ к специализированной помощи особенно затруднен.

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Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» приступает к реализации новой инициативы — «Жизнь в твоих руках». Она ориентирована на подростков и молодых взрослых с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. «Цель проекта — обеспечить получателям качественную поддержку, способствовать развитию их самостоятельности и предотвращать социальную изоляцию. Реализация задумки стала возможной благодаря победе в конкурсе на получение президентского гранта. Его размер — почти 6 млн рублей», — рассказала URA.RU координатор Службы качества жизни Лидия Тетерина. Переходный возраст для молодых людей с серьезными заболеваниями сопряжен с особыми трудностями, говорят специалисты. Стремясь к независимости, они вынуждены во многом полагаться на родителей и медицинских работников. При этом существует острый дефицит доступных сервисов поддержки. Поэтому фонд сформирует междисциплинарную команду, которая будет оказывать семьям комплексную помощь — медицинскую, психологическую, социально-правовую, а также услуги по реабилитации и абилитации.  В рамках проекта также появится специалист по социализации, разрабатывающий индивидуальные программы для подопечных с целью повышения их автономности и интеграции в общество. В проекте примут участие не менее 30 подопечных. Особое внимание будет уделено жителям отдаленных районов Пермского края, где доступ к специализированной помощи особенно затруднен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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