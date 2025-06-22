«Дедморозим» запустит уникальный проект для неизлечимо больных подростков в Пермском крае

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» приступает к реализации новой инициативы — «Жизнь в твоих руках». Она ориентирована на подростков и молодых взрослых с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями.
«Цель проекта — обеспечить получателям качественную поддержку, способствовать развитию их самостоятельности и предотвращать социальную изоляцию. Реализация задумки стала возможной благодаря победе в конкурсе на получение президентского гранта. Его размер — почти 6 млн рублей», — рассказала URA.RU координатор Службы качества жизни Лидия Тетерина.
Переходный возраст для молодых людей с серьезными заболеваниями сопряжен с особыми трудностями, говорят специалисты. Стремясь к независимости, они вынуждены во многом полагаться на родителей и медицинских работников. При этом существует острый дефицит доступных сервисов поддержки. Поэтому фонд сформирует междисциплинарную команду, которая будет оказывать семьям комплексную помощь — медицинскую, психологическую, социально-правовую, а также услуги по реабилитации и абилитации.
В рамках проекта также появится специалист по социализации, разрабатывающий индивидуальные программы для подопечных с целью повышения их автономности и интеграции в общество. В проекте примут участие не менее 30 подопечных. Особое внимание будет уделено жителям отдаленных районов Пермского края, где доступ к специализированной помощи особенно затруднен.
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