Российские военные освободили несколько населенных пунктов, которые в 2023 году служили опорными точками для контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«С освобождением Перестройки были освобождены, по сути, все населенные пункты, откуда начиналось пресловутое контрнаступление в 2023 году вооруженных формирований Украины», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». Он уточнил, что за последнюю неделю под контроль российских сил перешли Ульяновка, Новониколаевка, поселок Запорожье и Перебудова (Перестройка).
По словам главы ДНР, в 2023 году украинские войска, наступая с этих позиций, сформировали так называемый Времевский выступ — стратегически важный участок фронта. После освобождения указанных населенных пунктов, этот выступ полностью ликвидирован. Все территории, ранее удерживаемые украинскими силами в этом районе, перешли под контроль ДНР.
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