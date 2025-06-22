Премьера спектакля-путешествия «Седьмая печать» (16+), которая состоялась 21 июня в рамках Дягилевского фестиваля в Перми, получила положительные оценки зрителей. Действие постановки развернулось на площадке промышленного предприятия «Сибур-Химпром», что стало уникальным решением. Об этом зрители рассказали корреспонденту URA.RU, побывавшему на премьере спектакля.
«Когда есть такая синергия промышленности и искусства — это потрясающе. Очень интересно побывать на таком спектакле. Людям, которые первый раз посетят постановку, промышленность открывается с другой стороны. В этом и есть уникальность подобных решений. Так промышленное предприятие может показать, что оно из себя представляет, из чего состоит, чем может быть интересно. Симбиоз промышленных фактур, звуков, масштабов и локаций с искусством, светом, игрой актеров дает определенный и совершенно другой взгляд», — рассказала директор по персоналу «СтройПанельКомплект» Лариса Кремлева корреспонденту агентства.
Неоднозначное впечатление спектакль произвел на министра культуры Пермского края Аллу Платонову. Глава ведомства отметила философскую составляющую постановки. «Спектакль становится успешным, когда не просто выходишь и продолжаешь дальше жить, а когда постановка вызывает эмоции и переживания, когда начинаешь по-другому смотреть на мир. Мне кажется, это самое главное», — отметила Платонова.
Спектакль «Седьмая печать» создан по мотивам пьесы и фильма Ингмара Бергмана. Главный герой постановки рыцарь Антониус возвращается домой из крестового похода. Он встречает Смерть, у которой просит дать еще немного времени, и предлагает сыграть в шахматы.
Действие спектакля начинается в автобусе, в котором зрителей везут на производственную площадку. На самом предприятии посетителям выдают гарнитуру, и текст пьесы продолжает звучать в наушниках. Зрители проходят через семь инсталляций, которые установлены в одном из ангаров завода. По сюжету каждая из них меняется — движутся свет, обстановка и артисты.
Для режиссера спектакля Федора Федотова освоение нетеатрального пространства стало определенным вызовом. «На действующем заводе непросто выпускать театральную продукцию. Искусство — это поток хаоса, а производство — абсолютный порядок. Сложно соединить эти два мира», — рассказал Федотов.
По словам генерального директора АО «Сибур-Химпром» Максима Ленькова, в подготовке спектакля помогли сотрудники предприятия. Они смогли обеспечить необходимое пространство, электричество и свет, безопасность для зрителей и артистов. «Мы принимаем Дягилевский фестиваль на территории предприятия второй год. Рады, что премьера состоялась. Мы в восторге от совместной работы. Надеемся, что продолжим сотрудничать с фестивалем», — добавил Леньков.
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