22 июня 2025

В Перми инспекторы устроили погоню за пьяным водителем. Видео

Госавтоинспекция: в ходе погони сотрудники задержали пьяного водителя в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина за рулем не реагировал на законные требования об остановке
Мужчина за рулем не реагировал на законные требования об остановке Фото:

Пермские инспекторы ДПС задержали пьяного водителя после погони. Нарушитель на автомобиле «Лада Приора» проигнорировал требование сотрудников об остановке и попытался скрыться, неоднократно нарушая правила дорожного движения.

«Водитель не реагировал на законные требования об остановке, двигался по тротуарам, выезжал на встречную полосу, проезжал на запрещающий сигнал светофора. В ходе преследования к погоне присоединились еще три экипажа ДПС. Автомобиль был остановлен до того, как он мог совершить дорожно-транспортное происшествие», — сообщает Госавтоинспекция Пермского края в telegram-канале. 

За рулем находился молодой человек 2001 года рождения. Освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе — 0,61 мг/л, что значительно превышает допустимую норму. Кроме того, у задержанного отсутствовало водительское удостоверение.

В отношении нарушителя составили девять административных материалов, включая управление незарегистрированным транспортным средством и неповиновение сотрудникам полиции. Суд назначил ему 10 суток административного ареста за одно из правонарушений.

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Пермские инспекторы ДПС задержали пьяного водителя после погони. Нарушитель на автомобиле «Лада Приора» проигнорировал требование сотрудников об остановке и попытался скрыться, неоднократно нарушая правила дорожного движения. «Водитель не реагировал на законные требования об остановке, двигался по тротуарам, выезжал на встречную полосу, проезжал на запрещающий сигнал светофора. В ходе преследования к погоне присоединились еще три экипажа ДПС. Автомобиль был остановлен до того, как он мог совершить дорожно-транспортное происшествие», — сообщает Госавтоинспекция Пермского края в telegram-канале.  За рулем находился молодой человек 2001 года рождения. Освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе — 0,61 мг/л, что значительно превышает допустимую норму. Кроме того, у задержанного отсутствовало водительское удостоверение. В отношении нарушителя составили девять административных материалов, включая управление незарегистрированным транспортным средством и неповиновение сотрудникам полиции. Суд назначил ему 10 суток административного ареста за одно из правонарушений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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