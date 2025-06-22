Пермские инспекторы ДПС задержали пьяного водителя после погони. Нарушитель на автомобиле «Лада Приора» проигнорировал требование сотрудников об остановке и попытался скрыться, неоднократно нарушая правила дорожного движения.
«Водитель не реагировал на законные требования об остановке, двигался по тротуарам, выезжал на встречную полосу, проезжал на запрещающий сигнал светофора. В ходе преследования к погоне присоединились еще три экипажа ДПС. Автомобиль был остановлен до того, как он мог совершить дорожно-транспортное происшествие», — сообщает Госавтоинспекция Пермского края в telegram-канале.
За рулем находился молодой человек 2001 года рождения. Освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе — 0,61 мг/л, что значительно превышает допустимую норму. Кроме того, у задержанного отсутствовало водительское удостоверение.
В отношении нарушителя составили девять административных материалов, включая управление незарегистрированным транспортным средством и неповиновение сотрудникам полиции. Суд назначил ему 10 суток административного ареста за одно из правонарушений.
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