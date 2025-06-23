Челябинские коммунисты утвердили кандидатов на выборы в заксобрание области

Конференция регионального отделения КПРФ утвердила кандидатов по округам и по списку на выборы в заксобрание Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в партийных кругах.
«Баллотироваться на очередной срок намерены все действующие депутаты Игорь Егоров, Андрей Дуда, Константин Куркин и Сергей Нациевский. „Закрыты“ все 30 одномандатных округов, среди одномандатников есть небезызвестный челябинский политик Владимир Корнев и бывший муниципальный депутат Александр Курочкин», — рассказал инсайдер.
Избирательный список включает 43 фамилии. Первая тройка: лидер фракции в ЗСО, первый секретарь обкома Игорь Егоров. На втором месте также депутат заксобрания Константин Куркин. На третьем — депутат гордумы Челябинска Данила Андреевских.
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