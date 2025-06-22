Спасенный из тюменского пруда ребенок находится в тяжелом состоянии

Спасенный из воды мальчик находится в больнице
Ребенок, который чуть не утонул в Утином пруду в Тюмени, находится в больнице и получает необходимую помощь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
«До прибытия медиков очевидцы проводили непрямой массаж сердца, после того как пострадавший задышал, положили в устойчивое боковое положение. Пациент госпитализирован в профильное отделение ОКБ №2, где ему оказывается вся необходимая помощь. Состояние тяжелое», — отметили в ведомстве.
Инцидент на Утином пруду произошел вечером 22 июня. Тонущего мальчика спасли из воды неравнодушные очевидцы.
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