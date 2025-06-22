22 июня 2025

Спасенный из тюменского пруда ребенок находится в тяжелом состоянии

В Тюмени врачи оказывают помощь ребенку, который чуть не утонул в Утином пруду
© Служба новостей «URA.RU»
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Спасенный из воды мальчик находится в больнице
Спасенный из воды мальчик находится в больнице Фото:

Ребенок, который чуть не утонул в Утином пруду в Тюмени, находится в больнице и получает необходимую помощь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

«До прибытия медиков очевидцы проводили непрямой массаж сердца, после того как пострадавший задышал, положили в устойчивое боковое положение. Пациент госпитализирован в профильное отделение ОКБ №2, где ему оказывается вся необходимая помощь. Состояние тяжелое», — отметили в ведомстве.

Инцидент на Утином пруду произошел вечером 22 июня. Тонущего мальчика спасли из воды неравнодушные очевидцы.

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Ребенок, который чуть не утонул в Утином пруду в Тюмени, находится в больнице и получает необходимую помощь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. «До прибытия медиков очевидцы проводили непрямой массаж сердца, после того как пострадавший задышал, положили в устойчивое боковое положение. Пациент госпитализирован в профильное отделение ОКБ №2, где ему оказывается вся необходимая помощь. Состояние тяжелое», — отметили в ведомстве. Инцидент на Утином пруду произошел вечером 22 июня. Тонущего мальчика спасли из воды неравнодушные очевидцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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