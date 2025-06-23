Президент Мали возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Видео

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Гойта возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Гойта возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве Фото:

Президент переходного периода Республики Мали Ассими Гойта в рамках официального визита в Россию возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Торжественная церемония прошла у Кремлевской стены, где глава Мали почтил память павших в Великой Отечественной войне.

«Ассими Гойта возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве», — передает корреспондент РИА Новости. Официальный визит Ассими Гойта в Россию начался накануне. Его переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным ожидаются 23 июня. 

В повестке дня переговоров — вопросы развития российско-малийского сотрудничества. Особое внимание планируется уделить торгово-экономическим и инвестиционным направлениям, а также вопросам безопасности и взаимодействию в международных делах.

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Президент переходного периода Республики Мали Ассими Гойта в рамках официального визита в Россию возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Торжественная церемония прошла у Кремлевской стены, где глава Мали почтил память павших в Великой Отечественной войне. «Ассими Гойта возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве», — передает корреспондент РИА Новости. Официальный визит Ассими Гойта в Россию начался накануне. Его переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным ожидаются 23 июня.  В повестке дня переговоров — вопросы развития российско-малийского сотрудничества. Особое внимание планируется уделить торгово-экономическим и инвестиционным направлениям, а также вопросам безопасности и взаимодействию в международных делах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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