Стратегические партнеры ММК и АвтоВАЗ обсудили перспективы сотрудничества

В Магнитогорске Челябинской области состоялось заседание координационного совета ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и АО «АвтоВАЗ». Компании, которые являются стратегическими партнерами, подвели итоги совместной работы и наметили перспективы дальнейшего развития сотрудничества, сообщили URA.RU в пресс-службе ММК.
«Это уже 26-я встреча представителей двух компаний в формате координационных советов, зарекомендовавших себя как наиболее эффективная практика взаимодействия ММК со своими ключевыми партнерами. Подобные мероприятия проводятся ежегодно на площадках обеих сторон. Предыдущий координационный совет ММК и АвтоВАЗа проходил в Тольятти», — уточнили в пресс-службе магнитогорской компании.
ММК и АвтоВАЗ являются стратегическими партнерами. Магнитогорский комбинат исторически обеспечивает значительную часть потребности тольяттинского автогиганта в стали. Линейка металлопродукции насчитывает около 900 позиций. В 2024 году компании совместно достигли рекордный поставок магнитогорского автолиста — более 320 тысяч тонн, сообщил директор по продажам ПАО «ММК» Иван Радюкевич. «Уровень был достигнут при участии ООО „ММК-ПЛЦ-Тольятти“ и ООО „ММК-ЛМЗ“, которые обеспечили эффективные логистические решения и поставки эксклюзивной востребованной АвтоВАЗом продукции. При этом ММК обладает необходимым потенциалом и возможностями для дальнейшего увеличения объема поставок», — отметил Радюкевич.
Встреча прошла на площадке городского курорта «Притяжение». Делегацию АО «АвтоВАЗ» возглавил директор по закупкам Игорь Принцев, магнитогорскую делегацию — директор по продажам ПАО «ММК» Иван Радюкевич. Всего в работе координационного совета приняли участие более 50 специалистов и руководителей компаний. В ходе работы стороны наметили вопросы и темы к обсуждению, направленные на развитие компаний. Также обсудили повышение эффективности взаимодействия и вопросы освоения востребованных АвтоВАЗом продуктов и реализацию инжиниринговых решений.
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