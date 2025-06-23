В Турции прокомментировали дату и место переговоров РФ и Украины

Анкара пока не получала данных о дате и месте следующего раунда переговоров между РФ и Украиной. Эти вопросы решают непосредственно стороны конфликта. Об этом сообщил турецкий дипломатический источник.
«Адресовать этот вопрос необходимо самим сторонам, они определяют дату и место», — передает РИА Новости слова источника. По словам собеседника, Турция пока не получила информацию о месте и дате проведения встречи.
Дата третьего раунда переговоров между Россией и Украиной будет согласована на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Окончательное решение по времени и месту проведения консультаций примут совместно российская и украинская делегации.
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