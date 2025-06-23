В Турции прокомментировали дату и место переговоров РФ и Украины

Москва и Киев сами определят дату и место следующего раунда переговоров
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Россия и Украина сами определят дату встречи
Россия и Украина сами определят дату встречи Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Анкара пока не получала данных о дате и месте следующего раунда переговоров между РФ и Украиной. Эти вопросы решают непосредственно стороны конфликта. Об этом сообщил турецкий дипломатический источник.

«Адресовать этот вопрос необходимо самим сторонам, они определяют дату и место», — передает РИА Новости слова источника. По словам собеседника, Турция пока не получила информацию о месте и дате проведения встречи. 

Дата третьего раунда переговоров между Россией и Украиной будет согласована на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Окончательное решение по времени и месту проведения консультаций примут совместно российская и украинская делегации.

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Анкара пока не получала данных о дате и месте следующего раунда переговоров между РФ и Украиной. Эти вопросы решают непосредственно стороны конфликта. Об этом сообщил турецкий дипломатический источник. «Адресовать этот вопрос необходимо самим сторонам, они определяют дату и место», — передает РИА Новости слова источника. По словам собеседника, Турция пока не получила информацию о месте и дате проведения встречи.  Дата третьего раунда переговоров между Россией и Украиной будет согласована на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Окончательное решение по времени и месту проведения консультаций примут совместно российская и украинская делегации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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