Встреча с Трампом, дата переговоров с Украиной и торможение экономики: о чем Песков заявил на ПМЭФ

Сегодня, 20 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел брифинг на полях Петербургского экономического форума. В ходе него он сообщил, что сроки проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, вероятно, будут определены на следующей неделе. При этом в Кремле не исключают возможности подготовки Киевом новых провокационных действий.
Кроме того, проведение встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом пока не запланировано, однако главы государств продолжают поддерживать контакт. Также Песков выразил обеспокоенность тем, что ужесточение денежно-кредитной политики Центрального банка может привести к замедлению темпов экономического роста. Какие еще заявления сделал Песков в ходе брифинга — в материале URA.RU.
Переговоры РФ и Украины
Песков заявил, что дата третьего раунда переговоров между Россией и Украиной может быть определена на следующей неделе. Однако в Кремле не исключают, что Киев готовит новые провокации, поскольку действия украинского режима остаются непредсказуемыми.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции, предпочитая политико-дипломатические методы. Однако по его словам, они пока не работают.
Кроме того Песков рассказал, что помощник президента Владимир Мединский и украинский министр обороны Рустем Умеров два часа обсуждали в Стамбуле гуманитарные вопросы, включая возможные обмены. Однако детали не разглашаются, это был непубличный разговор.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Песков выразил серьезную озабоченность эскалацией конфликта между Израилем и Ираном, предупредив о рисках расширения географии войны. По его словам, Россия, находясь вблизи региона, заинтересована в его стабильности. Он также отметил, что в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем сохраняются перспективы для дипломатического разрешения.
По словам официального представителя Кремля, Путин обладает потенциалом для посредничества благодаря доверительным отношениям с обеими сторонами. Однако востребованность таких усилий пока неясна — Израиль намерен продолжать военные действия.
G7 утрачивает влияние, Россия делает ставку на БРИКС
Песков заявил, что формат «Большой семерки» давно не представляет интереса для России. На саммите в Канаде лидеры G7 столкнулись с разногласиями, а президент США Дональд Трамп покинул мероприятие досрочно.
Москва считает более перспективными объединения вроде БРИКС, где представлены страны с растущей экономикой. Значимость G7 продолжит снижаться, уверен представитель Кремля.
Встреча Трампа и Путина
Несмотря на регулярные телефонные разговоры, личная встреча президентов России и США пока не готовится. Песков пояснил, отвечая на вопрос URA.RU, что между сторонами ведутся контакты по ключевым вопросам, включая украинское урегулирование и накопившиеся проблемы.
Планы Путина: День памяти, ПМЭФ и международные контакты
В воскресенье, в День памяти и скорби, Путин возложит венок к Вечному огню у Кремлевской стены. Кроме того, сегодня президент выступит на пленарной сессии ПМЭФ, модератором которой станет журналист из ОАЭ Надим Котеич. В ближайшее время ожидаются поездки на Дальний Восток и в Китай.
Также Песков отметил, что на полях ПМЭФ Путин провел ряд закрытых переговоров с иностранными предпринимателями. Их имена не раскрываются, чтобы избежать санкционного давления со стороны западных стран.
Кремль опасается торможения экономики
Песков выразил обеспокоенность возможным замедлением экономики из-за жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. Он отметил, что сейчас обсуждаются меры для стимулирования роста, чтобы избежать глубокого спада.
Дело Карапетяна
Кремль внимательно наблюдает за уголовным преследованием российского бизнесмена Самвела Карапетяна в Армении. Песков подчеркнул, что Москва рассчитывает на соблюдение его прав и готова оказать поддержку.
G20: будет ли Россия участвовать
Песков подтвердил, что Россия примет активное участие в предстоящем саммите G20. Однако детали визита Путина пока не раскрываются.
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